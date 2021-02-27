Экономика Крыма выросла почти на 20% после пересчета
Росстат представил новые расчеты валового регионального продукта (ВРП) в России. В результате оценка суммарного ВРП всех регионов за 2018 год увеличилась на 5,2 трлн руб. (или 6,1%) по сравнению с оценкой по старой методике. Суммарный ВРП за 2019 год посчитан впервые, и сразу по новой методике: он составил 94,8 трлн руб. Показатели за 2020 год будут опубликованы в начале 2022 года.
Суммарный ВРП 2018 года по прежней методике оценивался в 85 трлн руб., а по новой составил более 90 трлн руб. Для подавляющего большинства регионов пересчет привел к увеличению ВРП, для 19 регионов — более чем на 10%.
- Больше всего в результате пересмотра в процентном выражении увеличился ВРП Севастополя (за 2018 год) — на 53,5% (42 млрд руб.). С учетом Республики Крым ВРП полуострова увеличился на 19%, или на 89 млрд руб.
- ВРП Калмыкии за 2018 год оказался на 17% больше, чем оценивалось ранее; Ингушетии — на 22% больше; Северной Осетии-Алании — на 24%.
- Годовой размер экономики Санкт-Петербурга увеличился на 14%, или 592 млрд руб., Москвы — на 5%, или 896 млрд руб. На столицу приходится 20,8% суммарного ВРП российских регионов (по данным за 2019 год).