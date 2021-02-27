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Экономика Крыма выросла почти на 20% после пересчета

Росстат подсчитал по новой методике экономический выпуск российских регионов. За счет включения в расчет «виртуальных» услуг по проживанию домовладельцев в собственном жилье ВРП, например, Севастополя, вырос в полтора раза

Росстат представил новые расчеты валового регионального продукта (ВРП) в России. В результате оценка суммарного ВРП всех регионов за 2018 год увеличилась на 5,2 трлн руб. (или 6,1%) по сравнению с оценкой по старой методике. Суммарный ВРП за 2019 год посчитан впервые, и сразу по новой методике: он составил 94,8 трлн руб. Показатели за 2020 год будут опубликованы в начале 2022 года.

Суммарный ВРП 2018 года по прежней методике оценивался в 85 трлн руб., а по новой составил более 90 трлн руб. Для подавляющего большинства регионов пересчет привел к увеличению ВРП, для 19 регионов — более чем на 10%.

  • Больше всего в результате пересмотра в процентном выражении увеличился ВРП Севастополя (за 2018 год) — на 53,5% (42 млрд руб.). С учетом Республики Крым ВРП полуострова увеличился на 19%, или на 89 млрд руб.
  • ВРП Калмыкии за 2018 год оказался на 17% больше, чем оценивалось ранее; Ингушетии — на 22% больше; Северной Осетии-Алании — на 24%.
  • Годовой размер экономики Санкт-Петербурга увеличился на 14%, или 592 млрд руб., Москвы — на 5%, или 896 млрд руб. На столицу приходится 20,8% суммарного ВРП российских регионов (по данным за 2019 год).

Виртуальная жилая рента

Главное изменение: Росстат включил в расчет ВРП так называемую вмененную жилую ренту. Современная система национальных счетов требует досчитывать ВВП и ВРП на условный доход, который приписывается владельцу жилья, в размере той суммы, которую он бы платил, если бы арендовал такое же жилье. Этот условный доход определен в соответствии с методологией расчета соответствующего показателя по России в целом, уточняет Росстат. В ВВП России результаты расчетов жилищных услуг были впервые включены в 2015 году за период начиная с 2011 года.

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В российском статистическом учете стоимость услуг по проживанию в собственном жилье рассчитывается как сумма текущих расходов на содержание и ремонт жилья, амортизации жилья и чистой прибыли, как правило, оцениваемой за год по ставке 2,5% от рыночной стоимости жилья, рассказывали в 2018 году специалисты Управления национальных счетов Росстата.

Стоимость услуг по проживанию в собственном жилье зависит от объемов жилищного строительства и ипотечных кредитов, поэтому регионы разнятся по этому показателю.

Суммарный ВРП регионов страны, как правило, меньше, чем ВВП этой страны. Это связано с тем, что ВРП не включает деятельность финансовых посредников, поскольку банки обычно не ограничены работой в одном регионе. ВРП не учитывает коллективные нерыночные услуги (оборона, госуправление), оказываемые обществу в целом. Наконец, ВРП не включает экспорт и импорт, поскольку товар, производимый в одном регионе, обычно экспортируется через таможенный пункт в другом регионе. 

ВРП и производные от него показатели часто входят в целевые индикаторы региональных администраций. 

Автор
Иван Ткачёв
Крым Севастополь Росстат ВРП регионы
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