Крым обратится в ООН из-за водной блокады полуострова

Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, организованной Украиной. Об этом заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов, передает «РИА Новости.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал он.

По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не будет просить Украину пойти на уступки. Вице-премьер пояснил, что власти планируют обеспечить Крым пресной водой за счет активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов.