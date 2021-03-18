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Крым обратится в ООН из-за водной блокады полуострова

Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, организованной Украиной. Об этом заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов, передает «РИА Новости.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал он.

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По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не будет просить Украину пойти на уступки. Вице-премьер пояснил, что власти планируют обеспечить Крым пресной водой за счет активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов.

Ранее стало известно, что правительство Крым привлекает юристов-международников, чтобы составить и подать иск против Украины из-за водной блокады. «Пока еще нет [информации по сумме иска]. Пока еще подсчитываем. Она будет чуть позже», — сказал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украинские власти и большинство западных стран не признали результаты голосования. В 2017 году украинская сторона перекрыла Северокрымский канал, по которому на полуостров попадала вода из Днепра. Канал был главным источником пресной воды для Крыма и покрывал больше 80% потребностей агропромышленного комплекса полуострова.

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