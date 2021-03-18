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Встреча Путина с жителями Крыма. Прямая трансляция
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Политика
,
18 мар, 14:24
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Встреча Путина с жителями Крыма. Прямая трансляция
Президент России в годовщину присоединения Крыма проводит встречу с жителями полуострова. Она проходит в режиме видеотрансляции. РБК ведет прямую трансляцию
Владимир Путин
Крым
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