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Правительство выделило Крыму еще 113 млрд руб.

Правительство продлило программу по развитию Крыма и Севастополя и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета на 112,5 млрд руб. Один из приоритетов программы — обеспечение полуострова пресной водой
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство официально продлило федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя на один год — до 2025 года, следует из постановления, размещенного на портале pravo.gov.ru в субботу, 20 февраля. Объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд руб. — до 1,374 трлн руб., объем финансирования из федерального бюджета — на 112,5 млрд руб., до 1,303 трлн руб.

Продление крымской ФЦП с увеличением ее финансового обеспечения анонсировал 9 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует Крым) на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По сравнению с предыдущей редакцией ФЦП увеличен KPI по протяженности новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове — с 404 до 462,5 км. Обновленная программа, в частности, предусматривает сооружение опреснителей морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (по 20 тыс. для Республики Крым и Севастополя).

После 2014 года, когда Украина прекратила подачу воды в Крым из Днепра, на полуострове возник дефицит пресной воды. Проблема усугубилась к 2020 году из-за маловодья в Крыму в последние пару лет. В городах региона воду в дома начали подавать по графику. К началу февраля 2021 года запасы воды в водохранилищах Крыма были в 2,4 раза ниже, чем год назад (36,05 млн куб. м по сравнению с 84,9 млн куб. м). В октябре 2020 года правительство России приняло комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, в Минэкономразвития России говорили, что часть мероприятий плана будет профинансирована за счет продления ФЦП до 2025 года.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что проблема нехватки пресной воды в Крыму будет решаться, прежде всего, за счет собственных запасов воды на полуострове и запасов на прилегающих территориях. Он добавил, что местные власти предлагают частично опреснять морскую воду, но эти работы довольно дороги и только таким методом проблему решить не получится. После этого руководитель Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснительные установки будут строиться российскими компаниями, которые он не станет называть, чтобы не подвергать эти компании санкционному риску.

Кроме того, обновленная редакция ФЦП предусматривает строительство еще одного объекта портовой инфраструктуры в Крыму и дополнительного объекта культуры в Севастополе.

По обновленной программе в 2021–2025 годах будет выделено около 600 млрд руб., на которые должны быть построены и реконструированы 550 проектов, среди которых есть и объекты, необходимые для «надежного водоснабжения» Крыма, и объекты инфраструктуры Крымской железной дороги, и подъезды от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении, сообщил вице-премьер Хуснуллин (цитата по пресс-релизу Минэкономразвития России от 20 февраля). Минэкономразвития является заказчиком-координатором крымской ФЦП.

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«Благодаря реализации федеральной целевой программы в Республику Крым вкладываются колоссальные федеральные средства. Приоритет реализации объектов направляется на мероприятия по водообеспечению и водоснабжению», — отметил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Продление ФЦП позволит ввести в строй дополнительные объекты, прежде всего, по водоснабжению полуострова, сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев (его слова также приводит Минэкономразвития). По его словам, запланированы мероприятия по очистке стоков на канализационно-очистных сооружениях «Южные» в Севастополе, снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды.

Автор
Иван Ткачёв
Крым Минэкономразвития ФЦП Севастополь федеральный бюджет
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