Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже

Негативное влияние на курс рубля оказало падение цен на нефть до минимума за последние 17 лет, а также паника на мировых фондовых рынках из-за пандемии коронавируса

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Курс доллара вырос на 7,19%, до 80,87 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 21:08 курс евро вырос на 7,02%, до 88,725 руб.

Таким образом, курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля.

Курсы доллара и евро растут на фоне падения нефтяных котировок. Вечером 18 марта на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. По состоянию на 20:35 мск баррель Brent стоил $24,75. В прошлый раз цены были на таком уровне в мае 2003 года.

Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта. Несмотря на то что накануне, 17 марта, стоимость Brent выросла на 5%, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что это был лишь «технический отскок» и цены на нефть опустятся до $25–30 за баррель. Схожий прогноз РБК дал аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. По его мнению, стоимость нефти в текущей ситуации с вирусом опустится ниже $25, если Саудовская Аравия начнет наращивать добычу добычу до 13 млн барр./сутки, а Россия добавит 300–500 тыс. барр./сутки.