Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса Общество, 21:26 ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин Бизнес, 21:19 В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 21:00 Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом Политика, 20:59 Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику Политика, 20:56 С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Политика, 20:48 СМИ узнали об интересе трех английских клубов к Федору Чалову Спорт, 20:45 Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Политика, 20:44 Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель Экономика, 20:43 Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже Экономика, 20:40 Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов Политика, 20:39 Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок Общество, 20:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже

Негативное влияние на курс рубля оказало падение цен на нефть до минимума за последние 17 лет, а также паника на мировых фондовых рынках из-за пандемии коронавируса
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,870 +7,19% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽88,725 +7,02% Купить
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Курс доллара вырос на 7,19%, до 80,87 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 21:08 курс евро вырос на 7,02%, до 88,725 руб.

Таким образом, курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля.

Курсы доллара и евро растут на фоне падения нефтяных котировок. Вечером 18 марта на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. По состоянию на 20:35 мск баррель Brent стоил $24,75. В прошлый раз цены были на таком уровне в мае 2003 года.

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика

Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+, произошедшего 9 марта. Несмотря на то что накануне, 17 марта, стоимость Brent выросла на 5%, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что это был лишь «технический отскок» и цены на нефть опустятся до $25–30 за баррель. Схожий прогноз РБК дал аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. По его мнению, стоимость нефти в текущей ситуации с вирусом опустится ниже $25, если Саудовская Аравия начнет наращивать добычу добычу до 13 млн барр./сутки, а Россия добавит 300–500 тыс. барр./сутки.

Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное
Экономика

Если падение котировок на фондовом рынке США на фоне пандемии коронавирусной инфекции окажется столь же сильным, как во время мирового кризиса 2007–2008 годов, стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, прогнозирует Bloomberg.

На курсе же российского рубля, находящегося, по мнению аналитиков агентства, на втором месте в списке потенциально уязвимых валют после турецкой лиры, негативно сказывается прежде всего падение мировых цен на нефть. По прогнозу экспертов, курс доллара к нему может прибавить еще почти 30%. По подсчетам Bloomberg, доллар может подорожать примерно до 97 руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Московская биржа, курс доллара
Материалы по теме
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Финансы
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Финансы
Bloomberg предупредил о возможном росте курса доллара к рублю еще на 30%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter