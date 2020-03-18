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Экономика ,  
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В Кремле прокомментировал цену на нефть фразой «хотелось бы выше»

По словам представителя Кремля, дальнейшая позиция по ОПЕК+ будет строиться, исходя из мониторинга ситуации на нефтяных рынках
BRENT BR-4.20 $27,41 -8,3%
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой», сообщает корреспондент РБК. «Хотелось бы выше», — заявил официальный представитель главы государства.

Также Песков прокомментировал предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения дальнейших мер по стабилизации рынка. На это пресс-секретарь президента ответил, что Россия «внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках».

«Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.

Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное
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10 марта Песков заявлял, что власти прогнозировали сокращение спроса на нефть на мировых рынках, а вслед за этим и серьезную волатильность. При этом он отметил, что власти к этому были готовы, а экономика обладает достаточным запасом прочности.

6 марта члены заседания ОПЕК, в котором участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге сделка распалась. На фоне этих сообщений 9 марта нефтяные котировки обрушились почти на треть, и взлетели курсы доллара и евро.

Утром 18 марта нефтяные котировки продолжали снижаться. К 12:30 мск баррель североморской Brent впервые с января 2016 года стоил ниже $28. Баррель техасской WTI упал в цене ниже $26.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже вырос до 77,7 руб. (на открытии торгов он превышал 79 руб.), евро — до 85,6 руб. Евро превысил 85 руб. впервые с февраля 2016-го.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: нефть, Brent, Дмитрий Песков
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