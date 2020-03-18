В Кремле прокомментировал цену на нефть фразой «хотелось бы выше»

По словам представителя Кремля, дальнейшая позиция по ОПЕК+ будет строиться, исходя из мониторинга ситуации на нефтяных рынках

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой», сообщает корреспондент РБК. «Хотелось бы выше», — заявил официальный представитель главы государства.

Также Песков прокомментировал предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения дальнейших мер по стабилизации рынка. На это пресс-секретарь президента ответил, что Россия «внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках».

«Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.

10 марта Песков заявлял, что власти прогнозировали сокращение спроса на нефть на мировых рынках, а вслед за этим и серьезную волатильность. При этом он отметил, что власти к этому были готовы, а экономика обладает достаточным запасом прочности.