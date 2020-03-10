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Политика ,  
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«На рынке нефти умерла надежда»: западные СМИ — о срыве сделки ОПЕК+

Провал сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи 9 марта привел к сильнейшему за 29 лет однодневному падению цен на нефть Brent. Сколько продлится период низких цен на нефть, пока не ясно. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
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Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Bloomberg, США

«В любой войне на истощение победителем становится не тот, кто обладает непререкаемой мощью, а тот, кто больше и дольше других способен переносить тяготы.

Текущая ценовая война на нефтяном рынке представляет собой именно такую войну.

<...> Саудовская Аравия надеялась сохранить свои позиции и доходы на нефтяном рынке путем поощрения сотрудничества между крупными игроками, а теперь решила, что в сложившихся обстоятельствах ей разумнее всего сделать обратное: вступить в игру «кто первый струсит» с Москвой и независимой нефтяной индустрией США и рассчитывать на то, что ей удастся выиграть.

Если все сделать правильно, такой подход может оказаться разрушительно эффективным.

<...> Страны, ввязывающиеся в войны, часто ожидают, что они закончатся в течение нескольких месяцев, но со временем оказывается, что их противники на самом деле гораздо сильнее, чем они думали. Если все это перерастет в продолжительный конфликт, Москва вряд ли станет первым игроком, который сойдет с дистанции».

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Forbes, США

«Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору. Тремя ножками этого стула были: возможность легально экспортировать нефть в другие страны, действующие лицензии на строительство трубопроводов и применение технологий гидроразрыва пласта, существование сделки ОПЕК+, которая ограничивала объемы экспорта других стран — производителей нефти.

Пока все три ножки были на месте, цены на нефть оставались достаточно приемлемыми для того, чтобы американские операторы сланцевых месторождений продолжали бурить скважины, увеличивать объемы добычи и по большей части оставаться прибыльными. Однако если лишить стул хотя бы одной ножки, это нарушит деликатный баланс и, возможно, обернется серьезными проблемами для того, кто на нем сидит.

В пятницу, 6 марта, Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись пойти на дополнительные сокращения экспорта нефти, которые были предложены в одностороннем порядке представителями стран ОПЕК в четверг без согласования с российской стороной. Цены на нефть сразу же упали на 10% — это падение стало самым резким за последние пять лет.

<...> Маниш Радж (Manish Raj), финансовый директор Velandera Energy, сказал в интервью Marketwatch, что «Россия, несомненно, рассчитывает, что резкое падение цен повлечет за собой крах американской сланцевой добычи, что позволит ей восстановить господствующие позиции на рынке». <...> Если план Москвы действительно заключается в том, чтобы «убить» американскую сланцевую индустрию, Новак (Александр Новак — министр энергетики России. — РБК) и другие лидеры должны быть готовы к тому, что на его реализацию потребуется очень много времени и усилий».

Financial Times, Великобритания

«Москва хотела испытать на прочность американскую сланцевую индустрию. С точки зрения России еще больше сократить объемы добычи нефти — сделать подарок для сектора, который превратил США в одного из крупнейших мировых производителей нефти, позволит ему обзавестись новыми клиентами и причинит вред России.

Санкции, введенные США против российских энергетических компаний, а также попытки помешать завершению строительства «Северного потока-2», разозлили Кремль.

<...> Подход Саудовской Аравии к возможной сделке с Россией сводился к ультимативному требованию поддержать ее в ее стремлении сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в день, то есть уменьшить глобальные поставки в общей сложности на 3,6 млн баррелей в день, или на 4%. Считается, что именно это и разозлило Москву, которая не считает себя младшим партнером».

The Washington Post, США

«В эти выходные на мировом рынке нефти умерла надежда. Если быть точным, определенный тип надежды, олицетворением которой был американский бизнес разведки и добычи нефти.

<...> Когда цены рухнули, провалившись на дно еще до того, как саудовцы открыли вентиль, рынок ценных бумаг и облигаций двинулся туда же.

<...> Высокодоходный рынок облигаций энергетического сектора в пятницу закрылся со средней разницей почти в 1100 базисных пунктов выше показателя казначейских бумаг. В понедельник процесс продолжится, а это значит, что двери финансирования нефтедобывающих отраслей, которые уже плотно прикрыты, теперь наглухо забьют гвоздями. <...> Нельзя взорвать часть такого обширного рынка в надежде на то, что ударная волна не нанесет ущерб всему остальному, особенно с учетом воздействия эпидемии коронавируса.

<...> Сланцевая добыча не умерла, но значительная часть отрасли обанкротится, попытается оптимизировать свою работу или осуществит серию слияний, чтобы пережить кризис. Но умерла надежда, надежда особого сорта, которая была основана на жизнерадостном оптимизме. Поэтому даже если Москва и Эр-Рияд со временем компенсируют потери, последствия сохранятся надолго. Лежащая в основе сланцевого бума финансовая экосистема это запомнит».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: нефть, ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия
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