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Экономика ,  
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S&P предсказало глобальную рецессию

В этом году мировая экономика скатится в рецессию впервые с 2009 года, прогнозирует агентство S&P. Передвижения людей в мире резко сократились, кредитные рынки сжимаются, а волатильность подскочила до рекордных значений
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Мировая экономика все-таки скатится в рецессию в этом году, прогнозирует S&P Global Ratings. «По мере распространения пандемии коронавируса и ухудшения темпов экономического роста на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1–1,5%. Риски остаются явно на стороне понижения прогнозов», — говорится в обзоре S&P «Глобальная рецессия здесь и сейчас» (есть у РБК).

Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.

Под технической рецессией понимается снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, но академические экономисты обычно смотрят на это понятие глубже — сквозь призму нескольких индикаторов нисходящего делового цикла.

S&P отмечает, что с начала марта влияние коронавируса на мировую экономику резко усилилось. Данные экономической статистики остаются фрагментарными, но предварительные цифры по китайской экономике за январь-февраль оказались гораздо хуже, чем ожидалось. В Европе и США появляется все больше ограничений на контакты между людьми, а на рынках это проявляется во всеобщем бегстве от риска.

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«Путешествия и деловые поездки сокращаются, школы закрываются. Массовые собрания (спортивные мероприятия, походы в театр) откладываются, что бьет по отраслям гостеприимства. Офисы и фабрики пустеют по мере того, как компании переводят работников на удаленный режим работы», — перечисляет S&P базовые эффекты коронавируса.

На финансовых рынках индекс волатильности Vix («индекс страха») взлетел до максимумов с глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, возникла угроза нехватки ликвидности, поскольку компании и домохозяйства хотят держать только высоколиквидные активы. Ситуацию ухудшают цены на нефть, обрушившиеся до $30 за баррель.

S&P ожидает, что:

  • ВВП еврозоны сократится в 2020 году на 0,5–1% при самом ощутимом ударе по экономике во втором квартале, затем последует скромное восстановление;
  • в США под ударом оказались те же отрасли, что и в Европе, плюс нефтегазовый сектор (из-за падения цен на нефть); S&P прогнозирует, что уже в первом квартале года ВВП США немного сократится, во втором квартале темпы сокращения достигнут порядка 1,5%;
  • на развивающихся рынках многое будет определяться размером оттока капитала в той или иной стране и степенью сырьевой зависимости. Индонезия, Мексика и ЮАР уязвимы из-за дефицитов платежного баланса, которые финансируются притоками портфельных инвестиций, Турция — из-за высокого объема внешнего долга, Россия и Колумбия — из-за опоры на нефтяной экспорт.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рецессия, глобальная экономика, S&P, коронавирус
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