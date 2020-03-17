S&P предсказало глобальную рецессию

В этом году мировая экономика скатится в рецессию впервые с 2009 года, прогнозирует агентство S&P. Передвижения людей в мире резко сократились, кредитные рынки сжимаются, а волатильность подскочила до рекордных значений

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Мировая экономика все-таки скатится в рецессию в этом году, прогнозирует S&P Global Ratings. «По мере распространения пандемии коронавируса и ухудшения темпов экономического роста на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1–1,5%. Риски остаются явно на стороне понижения прогнозов», — говорится в обзоре S&P «Глобальная рецессия здесь и сейчас» (есть у РБК).

Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.

Под технической рецессией понимается снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, но академические экономисты обычно смотрят на это понятие глубже — сквозь призму нескольких индикаторов нисходящего делового цикла.

S&P отмечает, что с начала марта влияние коронавируса на мировую экономику резко усилилось. Данные экономической статистики остаются фрагментарными, но предварительные цифры по китайской экономике за январь-февраль оказались гораздо хуже, чем ожидалось. В Европе и США появляется все больше ограничений на контакты между людьми, а на рынках это проявляется во всеобщем бегстве от риска.