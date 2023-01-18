В декабре ФНБ «подорожал» на ₽1,35 трлн за счет ослабления рубля

За декабрь, в течение которого рубль подешевел более чем на 10%, ФНБ прибавил в весе 1,35 трлн руб. на курсовой переоценке, следует из данных Минфина. Ослабление рубля помогло профинансировать бюджет с экономией для ФНБ

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Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 года был равен 10,4 трлн руб., или 7,8% ВВП, что почти на 1 трлн руб. меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2022 года (11,39 трлн руб.), следует из данных Минфина.

В декабре Минфин продал Банку России €28,5 млрд, £2,8 млрд и 121,9 млрд японских иен в общей сложности за 2,4 трлн руб., которые были направлены на финансирование дефицита бюджета. Дефицит в декабре составил 3,9 трлн руб., следует из данных Минфина об исполнении федерального бюджета. Остальную часть дефицита (то есть превышения расходов над доходами) покрыли за счет внутренних госзаимствований.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте ликвидным активам ФНБ (валютные и золотые счета правительства в Банке России) за период с 1 января по 31 декабря оказалась отрицательной — минус 1,04 трлн руб., тогда как за 11 месяцев прошлого года она составляла минус 2,39 трлн. Это означает, что в декабре ФНБ прибавил «на бумаге» около 1,35 трлн руб. за счет ослабления рубля.

Курс доллара за декабрь повысился примерно на 15%, что эксперты связывали с ухудшением торгового баланса на фоне введения европейского эмбарго на импорт сырой нефти из России и ценового потолка в отношении российской нефти. В декабре профицит счета текущих операций сжался до $1,7 млрд (по сравнению с $10,3 млрд в ноябре), следовало из данных ЦБ, опубликованных 17 января. Тем не менее по итогам всего года курсовая переоценка ФНБ все равно составила минус 1 трлн руб., поскольку значительную часть года рубль торговался на уровнях существенно выше, чем в 2021 году.

По состоянию на начало декабря курс доллара к рублю составлял около 60 руб., а к концу декабря вырос до более чем 70 руб. Стоимость золота выросла с $1750 на начало декабря до $1820 к концу месяца.

На 1 января 2023 года ФНБ был эквивалентен 10,435 трлн руб. ($148,35 млрд). Средства размещены в виде:

€10,465 млрд на счетах в ЦБ;

309,7 млрд китайских юаней на счетах в ЦБ;

554,9 т золота в обезличенной форме;

274,8 млн руб.;

на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ — 649,8 млрд руб.;

в долговых обязательствах иностранных государств — $3 млрд (речь идет о еврооблигациях, выпущенных Украиной в декабре 2013 года);

в ценных бумагах российских эмитентов — 583,7 млрд руб. и $2,15 млрд;

в привилегированных акциях кредитных организаций — 329 млрд руб.;

на субординированных депозитах в банках ВТБ и Газпромбанк — 138,4 млрд руб.;

свыше 2,2 трлн руб. в акциях и облигациях Сбербанка, «Аэрофлота», «Дом.РФ», РЖД, ГТЛК, а также авиакомпаний «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

Декабрьское ослабление рубля к таким валютам, как евро или фунт, позволило Минфину потратить меньше валюты из ФНБ для финансирования бюджетного дефицита. За последний месяц года средства ФНБ в евро сократились с €41 млрд до €10 млрд, обнулились остатки в фунтах и иенах (на 30 ноября было свыше £2,7 млрд и 478 млрд иен). Объемы в китайских юанях не изменились — 309,7 млрд (в конце декабря Минфин утвердил новую структуру ФНБ с разрешенной максимальной долей юаня 60% против прежних 30%).

Конвертация средств ФНБ в евро, фунтах и иенах происходила «внутри ЦБ»: валюта перешла от Минфина к Банку России в рамках международных резервов, ЦБ «напечатал» для Минфина соответствующее количество рублей. Эти операции не зеркалировались Банком России на внутреннем валютном рынке, поскольку резервы ЦБ в евро, фунтах и иенах де-факто заморожены странами Запада.

ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ. После заморозки валютных активов ФНБ действие бюджетного правила в России фактически прекратилось. В конце ноября президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила с 2023 года. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, в 2023–2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн руб., а все, что свыше этого, пойдет в кубышку и может быть направлено на покупки дружественных валют.

В конце июля Счетная палата предложила исключить из ФНБ доли валют тех стран, которые ввели санкции против России. Из-за санкций средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ были заблокированы.