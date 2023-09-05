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Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года

Новак: Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
Российские власти будут пересматривать решение о сокращении добычи ежемесячно исходя из ситуации на мировом рынке. Саудовская Аравия также продлит добровольное сокращение на 1 млн барр. в сутки
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Танкер у нефтеналивного терминала в Новороссийском морском торговом порту
Танкер у нефтеналивного терминала в Новороссийском морском торговом порту (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. барр. в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке», — сказал Новак.

Данные меры являются дополнением к добровольному сокращению, которое Россия объявила в апреле 2023 года и которое действует до конца декабря 2024 года. Новак отметил, что дополнительное сокращение поставок нефти «направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков».

Саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в Минэнерго королевства сообщило, что Эр-Рияд также продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки.

После этого стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE выросла на 1,24% и поднялась до $90,08 за барр. Дороже $90 баррель Brent стоит впервые с 18 ноября 2022 года.

Российское правительство еще в начале 2023 года решило добровольно сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки (около 5%) начиная с 1 марта. Это произошло на фоне введения в феврале эмбарго на импорт нефти из России в Евросоюз и ценового потолка в $60 за баррель для третьих стран. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на мировой рынок на 500 тыс. барр. в сутки, в сентябре их решили сократить на 300 тыс. барр. в сутки.

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Александр Новак экспорт нефти ОПЕК+ Саудовская Аравия нефть

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и обзоры рынка недвижимости
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