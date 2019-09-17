Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

Минфин разместил уведомление о разработке новой пенсионной системы, предполагающей добровольное отчисление взносов на будущую пенсию. Документ опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.
Рабочее название системы — «гарантированный пенсионный продукт», объявил Минфин в начале сентября. Она предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Государство со своей стороны обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы (например, с их взносов не будет взиматься НДФЛ).
Цель новой системы — предоставить гражданам возможность сформировать за счет личных взносов дополнительные источники пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства, говорится в документе.
Планируемый срок запуска — январь 2021 года, следует из уведомления. По замыслу властей, у новой системы накопительных пенсий есть две важнейшие задачи — повысить размер пенсий и дать стране источники длинных денег.