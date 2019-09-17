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Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года
Минфин рассчитывает запустить новую систему накопительных пенсий с 2021 года. Разработанный ведомством «гарантированный пенсионный продукт» предполагает добровольное подключение россиян к отчислениям на будущую пенсию
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин разместил уведомление о разработке новой пенсионной системы, предполагающей добровольное отчисление взносов на будущую пенсию. Документ опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Рабочее название системы — «гарантированный пенсионный продукт», объявил Минфин в начале сентября. Она предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Государство со своей стороны обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы (например, с их взносов не будет взиматься НДФЛ).

Цель новой системы — предоставить гражданам возможность сформировать за счет личных взносов дополнительные источники пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства, говорится в документе.

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Планируемый срок запуска — январь 2021 года, следует из уведомления. По замыслу властей, у новой системы накопительных пенсий есть две важнейшие задачи — повысить размер пенсий и дать стране источники длинных денег.

Минфин не в первый раз размещает уведомление о разработке новой накопительной пенсионной системы. В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию. Тогда срок вступления в силу был обозначен январем 2020 года.

Однако механизм ИПК никогда не был представлен для публичного обсуждения из-за разногласий в правительстве насчет участия россиян в системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, по которому россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК со своих зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК, согласно которой молчание признается выражением воли. Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе. «Эта концепция сегодня не поддержана», — сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Взамен ИПК Минфин разработал проект «гарантированного пенсионного продукта», который предполагает исключительно добровольное участие в системе накоплений на пенсию. «То, что предложил Минфин, — это тот же самый закон [об ИПК], но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе», — объяснил первый вице-премьер.

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Как ранее сообщал Минфин, проект «гарантированного пенсионного продукта» направлен на согласование в Минтруд. А после обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом он будет внесен в правительство.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин, пенсионные накопления
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