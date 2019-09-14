В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян

Пенсионный фонд России назвал основные случаи, при которых россиянам могут урезать выплаты по пенсии. Об этом в ПФР рассказали «Российской газете».

Одна из причин сокращения размера пенсии — задолженности по коммунальным счетам, неоплаченные штрафы, невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей и другие подобные нарушения. В этом случае дело передают судебным приставам, которые будут списывать часть пенсии до полного погашения задолженности.

Приставы должны направить предупреждение прежде, чем начать списание денег. Должнику оставляют не менее 50% от суммы пенсии, однако в случае с алиментами на несовершеннолетних, а также при назначенных судом штрафах приставы могут удержать до 70% от размера пенсии.

Переплаты по пенсии также сказываются на ее размере. В этом случае лишняя часть ежемесячно будет возвращаться в ПФР, а удержания при этом не должны превышать 20% от установленной суммы. Переплата по пенсии может возникнуть, например, если трудоспособный гражданин закончил обучение и, не сообщив об этом, продолжил получать пенсию по потере кормильца.

Переезд в другой город тоже сказывается за размере госвыплат, что связано в разным региональным коэффициентом. ПФР в такой ситуации рекомендует по возможности сохранить регистрацию в том населенном пункте, где больше платили.