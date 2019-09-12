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Экономика ,  
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Силуанов назвал главное отличие новой системы накопительной пенсии от ИПК
Гарантированный пенсионный продукт — это тот же проект закона об индивидуальном пенсионном капитале, но основанный исключительно на добровольном участии, объяснил первый вице-премьер
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новый проект Минфина «гарантированный пенсионный продукт» предполагает исключительно добровольное участие россиян в системе накоплений на будущую пенсию. И в этом его главное отличие от системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), куда планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов зарплаты.

«Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана», — сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«То, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе», — объяснил он.

Минфин и ЦБ впервые представили концепцию ИПК в 2016 году. Она должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Но механизм ИПК никогда не был представлен для публичного обсуждения из-за разногласий в правительстве по вопросу участия россиян в системе. Известны лишь его следующие принципиальные положения, которые сохранились и проекте «гарантированного пенсионного продукта»:

  • пенсионные взносы платит сам работник, а не работодатель;
  • накопления являются собственностью работника, а не государственной;
  • размер взносов может быть постепенно доведен до 6% от зарплаты;
  • взносы направляются в выбранный негосударственный пенсионный фонд;
  • аккумулированные в прежней системе пенсионные накопления можно перевести в новую.

«Человек, который хочет откладывать себе на пенсию, иметь гарантию увеличенной пенсии, возможность завещать эти деньги, возможность использовать их в ходе работы, пока он еще не вышел на пенсию, на жизненно важные обстоятельства, может сам, добровольно участвовать», — рассказал Силуанов.

Для участников новой пенсионной системы предусмотрены налоговые стимулы — как непосредственно для работника (вычета НДФЛ со взносов), так и для предприятия, на котором он трудится.

Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

По словам Силуанова, государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, которые будут отложены на период, когда человек пойдет на заслуженный отдых.

Как ранее сообщал Минфин, проект «гарантированного пенсионного продукта» направлен на согласование в Минтруд. В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.

Авторы: Юлия Старостина, Анна Гальчева
Теги: Антон Силуанов, Минфин, пенсионные накопления
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