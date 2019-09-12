Силуанов назвал главное отличие новой системы накопительной пенсии от ИПК

Гарантированный пенсионный продукт — это тот же проект закона об индивидуальном пенсионном капитале, но основанный исключительно на добровольном участии, объяснил первый вице-премьер

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новый проект Минфина «гарантированный пенсионный продукт» предполагает исключительно добровольное участие россиян в системе накоплений на будущую пенсию. И в этом его главное отличие от системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), куда планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов зарплаты.

«Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана», — сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«То, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе», — объяснил он.

Минфин и ЦБ впервые представили концепцию ИПК в 2016 году. Она должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Но механизм ИПК никогда не был представлен для публичного обсуждения из-за разногласий в правительстве по вопросу участия россиян в системе. Известны лишь его следующие принципиальные положения, которые сохранились и проекте «гарантированного пенсионного продукта»: