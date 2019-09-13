Глава ЦБ поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений, которую предложил Минфин

Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России поддерживает разработанную Минфином систему, которая предполагает исключительно добровольное участие россиян в процессе формирования накоплений на будущую пенсию. Об этом заявила в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России — XXI век» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, поэтому здесь полностью поддерживаю», — сказала Набиуллина.

В конце августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), однако системе решено дать другое название. О деталях новой системы он обещал объявить позднее.

12 сентября глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что главным отличием новой системы под названием «Гарантированный пенсионный продукт» станет добровольность участия — в системе ИПК граждан к отчислению взносов зарплаты планировалось подписывать автоматически.

«Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана», — сказал Силуанов.