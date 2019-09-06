Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — заявили в Минфине.

В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу заявила, что Банк России не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая была призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии. По ее словам, сейчас следует сосредоточиться на «совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений».

Концепцию ИПК разработали Минфин и ЦБ, впервые проект был представлен три года назад — в 2016 году. Но ИПК никогда не был представлен для публичного обсуждения из-за разногласий внутри правительства. Главным спорным вопросом стал порядок подключения граждан к системе.

Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, по которому россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с своих зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе.

В августе прошлого года Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК. Но из-за негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста обсуждение реформы накопительной пенсии было отложено, признавал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.



Подключение «по умолчанию» вызывало возражения социального блока правительства. Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в конце августа говорил журналистам, что Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от прежнего названия. На основе концепции ИПК с сохранением принципа добровольности для граждан при участии в новой системе будет разработан новый проект закона.

