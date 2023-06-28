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Дума приняла в I чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Госдума в первом чтении приняла проект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Налог на сверхприбыль предполагает однократную выплату крупными компаниями 10% суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. Минфин рассчитывает за счет налога собрать дополнительные 300 млрд руб.
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Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний, сообщает сайт нижней палаты. Налог предполагает однократную выплату для предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 млрд руб.

Согласно закону выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. Не будут платить компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. Также от налога освободили компании нефтегазового сектора и добычи угля. В случае уплаты до 30 ноября 2023 года ставка налога снижается до 5%.

В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом идею «однократного добровольного взноса», и пояснил, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года «результаты были сильно в плюс». Министр финансов Антон Силуанов говорил, что посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.

По итогам января—мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб., сообщал Минфин.

Первоначально идея о дополнительном налоге вызвала разногласия. Минюст посчитал ее противоречащим ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги, обратной силы не имеют. Но в середине июня правительство поддержало законопроект. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал его компромиссным.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы 28 июня перечислил главных плательщиков налога на сверхприбыль. «Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, я имею в виду от общей суммы платежей топ-50 плательщиков, 9% — на организации банковской сферы, ну и все остальные отрасли — это нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность — составят порядка 5%. Все остальные плательщики — это менее 1%», — сказал Сазанов (цитата по ТАСС).

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Также он не исключил взимание этого налога в будущем, в случае дефицита российского бюджета. «Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — отметил замминистра.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сверхприбыль налог Госдума законопроект
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