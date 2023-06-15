Кремль назвал главные вопросы к новой приватизации в России

В вопросах приватизации главное — ее рентабельность и чтобы государственное добро «не разбазаривали за бесценок», заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли новую приватизацию в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Приватизация «всегда на повестке», вопрос в том, как сделать так, чтобы это было рентабельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такие идеи постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Дальше главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно», — сказал Песков.

Он также отметил, что в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. «Приватизация — она всегда является конечным результатом. Может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасти», — отметил пресс-секретарь президента.

О том, что продолжение приватизации в России положительно скажется на российской экономике, говорили во время ПМЭФа глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин. По словам Набиуллиной, в России «есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам». Орешкин с ней согласился: «Не масштабная приватизация, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства», — сказал он.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК писал, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики России, а новую модель можно построить на основе трех приоритетов: новых логистических коридоров, перезапуска целых отраслей промышленности и укрепления обороноспособности. Чтобы найти деньги на эти цели, он предложил провести новый этап приватизации, существенно нарастить объемы госдолга и распределять госбюджет, исходя из вышеозначенных приоритетов экономики.

По его словам, новый этап приватизации мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупных компаний, сейчас принадлежащих государству. «Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — отмечал Костин.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев, комментируя слова Костина, говорил, что «никто не против» самой идеи, но надо исполнить ряд поручений президента по «формированию внутреннего инвестора». Также, по его словам, «надо понять, кому продавать». «Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года — это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — пояснил замминистра.