Украина запланировала стать энергетическим хабом Европы

Киев готовится представить амбициозный план резкого увеличения производства газа, нефти и электричества с помощью инвестиций более чем на $400 млрд. Эксперты считают план слишком смелым, не имеющим «никакой связи с реальностью»

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Украина к 2050 году нарастит электрогенерацию в семь раз, добычу газа в четыре раза, а нефти — почти в семь раз и станет энергетическим хабом Европы, говорится в плане развития энергетики государства. Проект представят на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне в конце июня. Об этом со ссылкой на источники пишет украинская редакция Forbes.

Из проекта следует, что к середине века мощность украинской электрогенерации достигнет 791 ТВт•ч, мощность атомных электростанций вырастет вдвое, до 30 ГВт; государство получит возможность самостоятельно производить ядерное топливо, добыча газа увеличится до 80 млрд кубометров в год, а экспорт газа — 66 млрд кубометров в год, добыча нефти вырастет до 15 млн т, нефтепереработка составит 11 млн т в год, доля электромобилей составит 60%.

План Киева предусматривает привлечение инвестиций на более чем $400 млрд.

«Мы хотим донести участникам конференции в Лондоне, что Украина может стать мощным энергетическим хабом Европы», — сказал замминистра энергетики Ярослав Демченков.

Опрошенные украинской редакцией Forbes чиновники и эксперты раскритиковали проект. Источник издания в правительстве Украины рассказал, что подготовка велась почти в закрытом режиме: «Это неправильно. Материалы к такому форуму должны обсуждаться в экспертной среде».

«Эти цифры не имеют никакой связи с реальностью», — сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, указав, что проект дает гораздо более смелые прогнозы, чем энергетическая стратегия Украины, которую критиковали за излишнюю амбициозность.

Энергетическая стратегия была опубликована в начале мая, правительство Украины разрабатывало ее два года. В частности, оптимистичный сценарий развития газовой отрасли допускал увеличение добычи газа до 26 млрд кубометров к 2050 году (тогда как в новом плане для URC 2023 называется показатель в 80 млрд кубометров).

Украина поставляет электроэнергию странам Евросоюза и Молдавию, но из-за ракетных ударов России или внутренних потребностей периодически прекращает продажу. Так, в конце мая экспорт был снова остановлен, чтобы обеспечить резервы на часы максимального потребления. Власти Украины подчеркивают, что экспорт допустим только при условии, что внутри страны нет нехватки энергии.

В «Укрэнерго» не исключали, что с июля до начала зимы придется частично импортировать энергию. И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это недешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей», — говорил глава компании Владимир Кудрицкий.