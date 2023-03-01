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В «Укрэнерго» допустили возобновление экспорта электроэнергии

Член набсовета «Укрэнерго» Бойко: Украина может восстановить экспорт электроэнергии
Правительство Украины считает, что возобновление экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, подчеркнул Юрий Бойко
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии. Об этом заявил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко в эфире всеукраинского телемарафона на канале «1+1».

«Такое решение [возобновить экспорт электроэнергии] активно обсуждалось в последние дни. Есть принципиальная позиция правительства, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с подачей, бесперебойной и безусловной, [электроэнергии] внутреннему потребителю», — сказал Бойко в эфире всеукраинского телемарафона.

Он подчеркнул, что это будет возможно при устранении проблем в работе энергосистемы. По его оценке, это произойдет в ближайшую неделю.

Глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в середине февраля назвал шаткой ситуацию в энергетической системе Украины из-за «не лучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически всех электростанций в стране.

По его словам, риск «прилетов» по объектам энергосистемы сохраняется.

С середины октября прошлого года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что удары являются ответом на взрыв на Крымском мосту, который в Кремле считают терактом, организованным украинскими спецслужбами.

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Минобороны России 10 февраля отчитывалось о массированном ударе по критически важным объектам энергетики Украины 10 февраля. 17 февраля военное ведомство также сообщало о «сосредоточенном ударе» по предприятиям, которые обеспечивали ВСУ топливом и боеприпасами.

В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в стране не осталось неповрежденных объектов энергетики.

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Виктория Громова Виктория Громова
«Укрэнерго» экспорт электроэнергия
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