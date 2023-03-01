В «Укрэнерго» допустили возобновление экспорта электроэнергии
Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии. Об этом заявил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко в эфире всеукраинского телемарафона на канале «1+1».
«Такое решение [возобновить экспорт электроэнергии] активно обсуждалось в последние дни. Есть принципиальная позиция правительства, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с подачей, бесперебойной и безусловной, [электроэнергии] внутреннему потребителю», — сказал Бойко в эфире всеукраинского телемарафона.
Он подчеркнул, что это будет возможно при устранении проблем в работе энергосистемы. По его оценке, это произойдет в ближайшую неделю.
Глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в середине февраля назвал шаткой ситуацию в энергетической системе Украины из-за «не лучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически всех электростанций в стране.
По его словам, риск «прилетов» по объектам энергосистемы сохраняется.
С середины октября прошлого года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что удары являются ответом на взрыв на Крымском мосту, который в Кремле считают терактом, организованным украинскими спецслужбами.
Минобороны России 10 февраля отчитывалось о массированном ударе по критически важным объектам энергетики Украины 10 февраля. 17 февраля военное ведомство также сообщало о «сосредоточенном ударе» по предприятиям, которые обеспечивали ВСУ топливом и боеприпасами.
В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в стране не осталось неповрежденных объектов энергетики.