Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ Политика, 00:29
Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России Политика, 00:23
Самедов раскритиковал матч «Спартак» — «Зенит» за низкую результативность Спорт, 00:14
Делегации Общественной палаты не разрешили участвовать в совещании ОБСЕ Политика, 15 мая, 23:47
Байден заявил о «пятне на душе Америки» после стрельбы в Буффало Политика, 15 мая, 23:38
Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска Технологии и медиа, 15 мая, 23:11
Сенатор обещал усилить войска на границе при вступлении Финляндии в НАТО Политика, 15 мая, 23:08
В Белоруссии заявили о сократившемся на $18 млрд экспорте из-за санкций Политика, 15 мая, 22:55
Экс-замглавы Минобороны Польши предложил «демилитаризовать» Калининград Политика, 15 мая, 22:28
Дочь попавшего в расистский скандал волейбольного тренера сменила клуб Спорт, 15 мая, 22:05
Захарова сочла победу Украины на «Евровидении» «унижением Европы» Политика, 15 мая, 21:45
Президент Финляндии усомнился в возможности «нападения России» Политика, 15 мая, 21:44
«Динамо» гарантировало себе первые за 14 лет медали чемпионата России Спорт, 15 мая, 21:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15 мая, 21:15
Политика ,  
0 

Делегации Общественной палаты не разрешили участвовать в совещании ОБСЕ

Организация, которую в этом году возглавляет Польша, отозвала аккредитацию делегации. В палате осудили решение и подчеркнули, что подали заявку согласно всем правилам. Аккредитацию отозвали, когда общественники уже вылетели в Вену
Фото: Lisa Leutner / AP
Фото: Lisa Leutner / AP

Делегации Общественной палаты России отказали в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, говорится в заявлении на ее сайте.

«Накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ», — сказано в сообщении.

В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В этом году Польша председательствует в ОБСЕ. Палата осудила решение организатора совещания — Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В организации подчеркнули, что оформили аккредитацию для своих представителей в соответствии с правилами, а сами организаторы подтвердили их право участвовать в конференции. Аккредитацию отозвали только тогда, когда делегация от палаты уже вылетела в Вену. Польша, как страна председатель, и сами организаторы, «проигнорировали» отправленные запросы и не уточнили причину такого решения, сказали в палате.

Совещание на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса» состоится 16 и 17 мая в Вене. В общественной палате отметили, что собирались рассказать коллегам из других стран об опыте российских неправительственных организаций (НПО), чья деятельность связана с местным самоуправлением, свободой слова и мирными собраниями, а также о «лучших практиках развития демократических институтов» в России.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия сама разрушила все каналы для связи с Западом, в том числе по линии ОБСЕ. Единственным исключением остаются переговоры российского президента Владимира Путина с зарубежными коллегами, сказала она. В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что страна всегда готова к нему, если он способен вернуть стороны «к справедливости и принципам Устава ООН».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
БДИПЧ ОБСЕ ОБСЕ Общественная палата лишение аккредитации
Материалы по теме
В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Политика
В ЛНР задержали второго сотрудника миссии ОБСЕ по делу о госизмене
Политика
МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter