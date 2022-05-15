Делегации Общественной палаты не разрешили участвовать в совещании ОБСЕ

Организация, которую в этом году возглавляет Польша, отозвала аккредитацию делегации. В палате осудили решение и подчеркнули, что подали заявку согласно всем правилам. Аккредитацию отозвали, когда общественники уже вылетели в Вену

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Делегации Общественной палаты России отказали в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, говорится в заявлении на ее сайте.

«Накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ», — сказано в сообщении.

В этом году Польша председательствует в ОБСЕ. Палата осудила решение организатора совещания — Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В организации подчеркнули, что оформили аккредитацию для своих представителей в соответствии с правилами, а сами организаторы подтвердили их право участвовать в конференции. Аккредитацию отозвали только тогда, когда делегация от палаты уже вылетела в Вену. Польша, как страна председатель, и сами организаторы, «проигнорировали» отправленные запросы и не уточнили причину такого решения, сказали в палате.

Совещание на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса» состоится 16 и 17 мая в Вене. В общественной палате отметили, что собирались рассказать коллегам из других стран об опыте российских неправительственных организаций (НПО), чья деятельность связана с местным самоуправлением, свободой слова и мирными собраниями, а также о «лучших практиках развития демократических институтов» в России.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия сама разрушила все каналы для связи с Западом, в том числе по линии ОБСЕ. Единственным исключением остаются переговоры российского президента Владимира Путина с зарубежными коллегами, сказала она. В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что страна всегда готова к нему, если он способен вернуть стороны «к справедливости и принципам Устава ООН».