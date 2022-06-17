Путин назвал себя оптимистом в вопросе будущего международных отношений

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Президент России Владимир Путин в заключение дискуссии на ПМЭФе заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее по поводу того, как выстроятся отношения на международной арене.

По его словам, политическая элита в США на всех смотрят свысока, но это не отменяет того, что США являются великой державой и за 300 лет стали мировым лидером, и это заслуживает уважения.

Однако внутренние проблемы в этой стране нарастают, отметил Путин. «Если такая политика будет продолжаться — они будут нарастать. Мне представляется, что американский народ, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, <...> будет ставить их в такое положение, при котором и элиты будут реагировать на требования своего населения», — отметил Путин.

Глава государства считает, что в итоге в США и в целом на международной арене отношения выстроятся должным образом. «Я скорее оптимист, чем пессимист», — заключил он.

Ранее на ПМЭФе Путин заявил, что рост цен является результатом системных ошибок Соединенных Штатов и Евросоюза в экономической политике. Он также назвал глупостью заявления про «путинскую инфляцию», которые звучат на Западе.