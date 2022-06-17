Новак описал последствия снятия санкций с Ирана и Венесуэлы

По словам Новака, чтобы сбалансировать рынок, будут нужны и венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть

Александр Новак (Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС)

Иран и Венесуэла могут вывести на рынок до 2,5 млн барр. нефти в сутки, если с них снимут санкции, однако растущий спрос на нефть потребует дополнительных объемов сырья из разных стран-производителей, в том числе из России, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что Россия всегда выступала против санкций в отношении иранской и венесуэльской нефти и считает их незаконными.

«Поэтому в балансе [ОПЕК+] мы, безусловно, учитываем возможность, если будут сняты ограничения, увеличение предложения на рынке со стороны этих стран. Дополнительно мы считаем, что это примерно может составить 2–2,5 млн барр. в сутки», — сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что для выхода этих объемов на рынок понадобится время, поскольку «в результате санкций все-таки необходимо, восполняя добычу, осуществлять значительные инвестиции в эту отрасль, а инвестиционный цикл, как известно, — достаточно длительное время».

Нюанс еще в том, продолжил Новак, что спрос продолжит расти, а то восстановление, которое произошло — только восстановление допандемийного уровня до 2020 года. «Мы ожидаем, что в ближайшие годы спрос увеличится еще примерно на 5%, на 5 млн барр. в сутки. И свободных мощностей нет в таком объеме на мировом рынке. Поэтому очень важно сохранить инвестиционную привлекательность всей нефтяной отрасли в России, в других странах. К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что пока инвестиционная активность не восстановилась», — добавил он.

По словам вице-премьера, в 2019 году на традиционную добычу тратилось $480 млрд инвестиций, а в 2021-м — $350 млрд, то есть «падение было восстановлено частично, не в полном объеме, трети еще инвестиций нет». «Поэтому понадобятся и венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть. И те потенциальные объемы, которые может поставить Саудовская Аравия, рост в США, в других странах, которые не входят в ОПЕК+, [нужны] для того, чтобы обеспечить растущий спрос, и для того, чтобы мы могли сбалансировать рынок», — отметил Новак.

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В марте источники The New York Times сообщали, что США рассматривают Венесуэлу, против которой вводили санкции, как потенциальную замену России на фоне санкций против ее энергетического сектора. По данным издания, американские чиновники пытались уговорить руководство латиноамериканской страны дистанцироваться от России на фоне событий на Украине, но переговоры не привели к результатам. В МИД Венесуэлы заявили, что для сотрудничества США должны признать законной власть президента Николаса Мадуро. Вашингтон же подчеркивает, что по-прежнему считает легитимным лидером Хуана Гуаидо, но готов к диалогу, если Каракас заключит определенный набор соглашений с оппозицией.

Тем не менее США уже разрешили поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA венесуэльскую нефть в Европу в июле, сообщал Reuters. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле.

Обсуждение же снятия американских санкций с другой страны — Ирана — ведется еще с прошлого года. С апреля 2019-го он находится под полным нефтяным эмбарго США.