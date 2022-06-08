США назвали условием диалога с Венесуэлой «действие в ответ на действие»

По словам советника президента США, Вашингтон готов к улучшению отношений с Каракасом, однако прежде Венесуэле необходимо «достигнуть определенного набора соглашений с оппозицией»

Хуан Гуайдо во время протестов (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

США готовы к улучшению отношений с Венесуэлой в ряде областей, но ждут с его стороны определенных шагов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы предпринимать шаги, если с их стороны будут шаги, это должно быть действием в ответ на действие. И первым важным шагом было бы достижение определенного набора соглашений с оппозицией, которые продемонстрировали бы добросовестность [Венесуэлы], прогресс», — сказал Салливан.

Он отметил, что США по-прежнему признают временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Соединенные Штаты на фоне массовых протестов 2019 года в Венесуэле поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а бывший президент Дональд Трамп провозгласил его главой страны. Также Вашингтон ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, наложил ограничения на экспорт и импорт нефти.

После начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти представители США возобновили диалог с Каракасом по поводу ослабления санкций, касающихся экспорта нефти, писал Reuters. После этого, в начале марта, президент США Джо Байден сообщил об освобождении двух американцев, которые находились под стражей в Венесуэле.

18 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила снятие санкций США на работу зарубежных нефтяных компаний в стране, а Минфин США по согласованию с Госдепартаментом выпустил лицензию, которая дает разрешение американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возможном возобновлении производства в Венесуэле.

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В тот же день спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес впервые с октября 2021 года встретился с представителем венесуэльской оппозиции.





На фоне военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций цены на бензин в США достигли рекордных значений. Байден неоднократно обвинял Россию и лично президента Владимира Путина в росте цен и инфляции, которая также начала расти с начала конфликта.