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ПМЭФ-2022 ,  
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Новак допустил снижение нефтепереработки на 10% в 2022 году

Оптимальный результат работы НПЗ — 280 млн т в год, в сокращенном варианте ожидается переработка 250–260 млн т. При этом Новак уточнил, что есть вероятность и сохранения прежних объемов, и сокращения до 200 млн т
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Объем переработанной нефти в этом году в России может сократиться на 10%, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ, передает «Интерфакс». Он предположил, что по итогам года может быть переработано 250–260 млн т нефти.

«Оптимально мы перерабатывали 280 млн т. Есть оценки и сохранения такого объема, и снижения до 200–240 млн т», — пояснил Новак.

По словам вице-премьера, снижение объемов переработки связано с «переконфигурацией работы НПЗ с точки зрения оптимальной загрузки, производства бензина и дизельного топлива, уменьшения количества «хвостов».

Весной уже фиксировалось снижение нефтепереработки на российских НПЗ. В конце марта «Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет», что за первые 16 дней марта объем переработанной нефти сократился на 6% относительно среднего февральского уровня. Основными причинами эксперты назвали сложности в организации экспорта нефтепродуктов в Европу и Северную Америку, а также начало ремонтных работ на ряде предприятий.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В начале мая газета также со ссылкой на «Петромаркет» сообщала, что объемы нефтепереработки продолжают сокращаться. По данным исследовательской группы, в апреле первичная переработка нефти уменьшилась на 7% по сравнению с мартом. Там назвали основной причиной санкции США и ЕС, а также сложности с экспортом.

В Минэнерго заявляли, что апрельское снижение «во многом обеспечено ремонтными работами на НПЗ», и называли его ежегодным и традиционным.

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На фоне антироссийских санкций может также сократиться добыча нефти в России. В конце апреля министр финансов Антон Силуанов допускал, что снижение может составить 17%. Сокращения в таком же объеме ожидали и в Минэкономразвития, сообщал Reuters со ссылкой на документ ведомства.

В конце мая совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун предложил сократить добычу нефти в России на 20–30% (с 10 млн до 7–8 млн баррелей в день). «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — аргументировал он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Александр Новак переработка нефти нефть нефтепереработка
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