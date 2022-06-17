Решетников заявил о непонимании Западом вреда от санкций для него самого

Страны, которые ввели санкции против России, не понимают масштаб влияния ограничений на их собственные экономики, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, запущенные ими негативные процессы необратимы

Максим Решетников (Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС)

Масштаб санкций против России, которые продолжают вводиться, не до конца понимают даже те, кто их инициирует, считает министр экономического развития Максим Решетников.

«Мне кажется, масштаб этих санкций до конца не понимают и те, кто их вводит. Насколько мы плотно интегрированы, насколько это бьет по их экономикам. С моей точки зрения, это главный сюрприз для них», — сказал он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В начале июня шестой пакет санкций против России утвердил Евросоюз.

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По словам Решетникова, последствия ограничительных мер ускорили инфляционные процессы и замедлили экономический рост, в первую очередь, в Европе и США. «Они постоянно понижают темпы своего развития (в прогнозных оценках. — РБК) в связи с осознанием того, что происходит. Да, инфляция растет, темп роста падает, поэтому для них это все очень неприятно, — отметил министр. — Более того, эти процессы получили необратимость. Инфляция и дальше будет там расти. Процессы, которые там запущены — рост цен на энергоносители, потом неизбежно рост цен на удобрения, неизбежно потом рост цен на продовольствие, ну и т.д.».

В июне мировые цены на продовольственные товары в годовом выражении превысили прошлогодний уровень в среднем на 24,8%, говорится в последнем обзоре «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития.

О том, что последствия конфликта на Украине, связанные со сбоями в торговле и повышением цен, могут привести к росту бедности в ряде стран ЕС и обойтись еврозоне в 1,2% ВВП, предупреждали в Европейском инвестиционном банке (EIB), писал РБК. По оценкам аналитиков банка, от ускорения инфляции больше всего пострадают бедные слои населения, а основной удар придется на граждан с низкими доходами Центральной и Юго-Восточной Европы (Словакии, Литвы, Латвии, Болгарии).

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В июне Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9 с 4,1%, которые ожидались в январе. При этом оценка роста экономики США в текущем году понижена до 2,5 с 3,7%. Экономика еврозоны увеличится на 2,5% вместо 4,2. В докладе «Глобальные экономические перспективы» эксперты ВБ отмечали, что российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики. Они предупредили о риске стагфляции с потенциально пагубными последствиями для стран со средним и низким уровнем дохода.

Спад в российской экономике из-за западных санкций эксперты, опрошенные ЦБ, в июне оценили в 7,5%, а рост потребительских цен по итогам года — в 17% (вместо 22%). По сравнению с апрелем прогнозы улучшаются, раньше аналитики ожидали более масштабного падения. Минэкономразвития также собирается улучшить свой предыдущий прогноз по снижению экономики в 2022 году. В мае ведомство прогнозировало спад на 7,8%. Что касается инфляции, то она будет ниже ранее прогнозировавшихся 17,5% на конец года, сказал РБК Решетников. «Мы понимаем, что мы ощутимо ее понизим, с учетом того что у нас четвертую неделю подряд цены не растут. Но если смотреть год к году, конечно, она будет двузначная», — отметил министр.