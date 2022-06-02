Аналитики улучшили прогноз по снижению ВВП на 2022 год

Ожидания аналитиков по сокращению экономического роста в России в 2022 году и ускорению инфляции улучшились. Снижение ВВП прогнозируется на уровне 7,5% (вместо 9,2%), а рост потребительских цен — 17% (вместо 22%)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса, в котором аналитики спрогнозировали сокращение падения ВВП. По их оценкам, спад ВВП в 2022 году составит 7,5% вместо 9,2%, прогнозировавшихся ранее. В следующем году рост ВВП будет нулевым, а в 2024-м составит 1,8% (ранее ожидалось 1,7%). Прогнозы по экономическому росту в 2025 году остались неизменными — 1,8%. «Оценка долгосрочных темпов роста ВВП также увеличилась на 0,1 п. п., до 1,5%», — указано в материалах опроса.

Участниками опроса ЦБ стали аналитики из 37 организаций, включая АКРА, Morgan Stanley, «Эксперт РА», «Сколково-РЭШ», Barclays, ВЭБ.РФ.

Аналитики ожидают, что в 2022 году инфляция составит 17,0% (снижение на 5 п. п. по сравнению с прошлым опросом), а в 2023 году — 6,7% (снижение на 0,9 п. п.). Прогноз аналитиков на 2024 год не изменился и остался на уровне 5,0%.

Опрос показал, что аналитики ожидают значительного снижения стоимостного объема экспорта — с $550 млрд в 2021 году до $502 млрд в 2022 году. В 2023–2025 годах показатель составит $433–438 млрд. Стоимостный объем импорта, по их оценкам, в 2022 году снизится до $280 млрд после $379 млрд в 2021 году. В 2023–2025 годах ожидается его восстановление до $301 млрд, $318 млрд и $338 млрд соответственно. По сравнению с прошлым прогнозом показатели повышены на $10–14 млрд.

В конце апреля ЦБ опубликовал первый прогноз по экономике в условиях жестких санкций. Согласно ему, экономический спад в России должен продлиться два года: в 2022 году реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023 году — на 0–3%. В 2024 году будет возможен рост экономики на 2,5–3,5%, говорилось в прогнозе.

В нем также указывалось, что потребительские цены вырастут на 18–23% к декабрю 2022 года, но к концу 2023 года инфляция замедлится до 5–7%.