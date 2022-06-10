Банк России вернул ключевую ставку к докризисным значениям

ЦБ на плановом заседании совета директоров понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. После экстренного повышения в конце февраля ставка снова вернулась к докризисным значениям. Регулятор также резко улучшил прогноз по инфляции

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%, говорится в сообщении регулятора. Это четвертое подряд смягчение денежно-кредитной политики. После рекордного увеличения ставки до 20% в конце февраля Банк России трижды снижал ставку на 3 п.п., дважды такое решение было внеплановым. Сейчас она вернулась с докризисным значениям — до февральского повышения ключевая ставка составляла 9,5%.

Поводом для нового снижения ключевой ставки стало значительное замедление роста цен. «Инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле). Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня», — отмечает ЦБ.

На неделе с 28 мая по 3 июня в России второй раз за месяц была зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,01%, следует из данных Росстата. Ранее дефляция наблюдалась на неделе с 14 по 20 мая, когда цены снизились на 0,02%. 26 мая, после публикации этих данных, ЦБ на внеплановом, но заранее анонсированном заседании совета директоров снизил ключевую ставку с 14 до 11%.

«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отмечает регулятор.

ЦБ также обновил свой прогноз по инфляции: в 2022 году, по прогнозу регулятора, она составит 14-17%, в 2023-м — 5-7%, а в 2024-м вернется к 4%. Еще недавно регулятор полагал, что в 2022 году цены вырастут на 18-23%. В то же время «снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии», отмечает ЦБ. Он считает, что падение экономики в 2022 году может оказаться меньшим, чем прогнозировалось (в апреле ЦБ закладывал снижение ВВП на 8-10%).

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Эксперты допускали, что на заседании 10 июня ЦБ может опустить ставку ниже 10%. Сделать это позволят околонулевой рост цен, крепкий рубль, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса до показателей 2021 года, объяснял старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин.

Но основным сценарием большинство экономистов все же видели снижение ключевой ставки только на 1 п.п. — до 10%. Переход к «докризисной» ставке уже в июне, по мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, выглядел слишком быстрым. В 2014 году, после экстренного повышения ставки до 17%, на возвращение показателя к исходным позициям (10,5%) потребовалось полтора года, напоминал эксперт.

На следующих заседаниях Банк России может продолжить снижение ставки, предполагают эксперты. Но темпы смягчения замедлятся. Исторически после короткого периода масштабного снижения ставок шаг сокращений, как правило, становится более узким, отмечал главный экономист ИБ «Синара» Сергей Коныгин. «Недавно председатель ЦБ РФ заявила, что переход к шагу 0,25 б.п. возможен при однозначной ключевой ставке», — напоминал он.

Сам ЦБ сообщил, что «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседания». Он прогнозирует, что средняя ключевая ставка в 2022 году составит 10,8—11,4% (из этих оценок следует, что с 14 июня до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 8,5–9,5%), 7-9% в 2023-м и 6-7% в 2024-м.