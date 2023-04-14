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Минэкономразвития оценило ВВП четырех новых регионов в ₽2 трлн

Минэкономразвития: номинальный ВВП новых регионов России в 2023 году составит ₽2 трлн
Номинальный объем ВВП с учетом четырех присоединенных регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777 трлн. Таким образом, совокупный ВВП четырех новых регионов оценивается в 2 трлн руб.
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Номинальный объем ВВП России с учетом четырех присоединенных в сентябре прошлого года регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777 трлн, следует из прогноза Минэкономразвития. Таким образом, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в этом году ведомство оценило примерно в 2 трлн руб.

Четыре региона вошли в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Вместе с ними количество субъектов в стране достигло 89.

ВВП России в 2022 году составил 153,435 трлн руб. с учетом «экономической активности, связанной с новыми территориями». Речь идет о «деятельности по производству и выпуску товаров и услуг, осуществленной на территории 85 субъектов, для конечного потребления на территории новых субъектов», пояснили в Минэке.

Министерство пообещало уточнить показатели «по мере выхода официальной статистики» присоединенных регионов.

Росстат в начале апреля сообщил, что ВВП за 2022 год составил 153,435 трлн руб. без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. ВВП снизился на 2,1% по сравнению с 2021 годом.

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Теги
ВВП ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Минэкономразвития
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