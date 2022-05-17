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Цена нефти марки Brent перевалила за $115 за баррель впервые с 25 марта

Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле дорожал до $115,05 за баррель. 25 марта цена превышала $113,5 за баррель. Накануне Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на нефть
BRENT BRENT $112 +1,72%

Цена нефти марки Brent превысила $115 за баррель впервые с 25 марта, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Фьючерс на североморскую смесь с поставкой в июле дорожал до $115,05 за баррель. Сейчас он торгуется на уровне $114,4 за баррель. 25 марта цена нефти Brent превышала $113,5 за баррель.

Боррель рассказал о разногласиях по эмбарго на российскую нефть в ЕС
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Разногласия связаны с введением эмбарго на российскую нефть. Против него, в частности, возражает Венгрия. Будапешт считает, что ЕС должен компенсировать затраты на перестройку энергетического сектора страны в случае отказа от российских поставок, оценив расходы в €15-18 млрд.

ЕС рассчитывает отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу 2022 года, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Елена Чернышова
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