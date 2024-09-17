Минфин собрался привлечь ₽1 трлн инвестиций от иностранцев к 2030 году

Минфин рассчитывает привлечь на российский фондовый рынок 1 трлн руб. инвестиций от иностранцев, сказал замминистра финансов Чебесков. По его словам, интерес проявляют и недружественные инвесторы

Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press

Минфин планирует к 2030 году привлечь на российский рынок 1 трлн руб. инвестиций от иностранных дружественных инвесторов, сказал замминистра финансов Иван Чебесков на ключевой сессии форума Сapital Markets, организованном РБК.

«Также понимаю, что сейчас, может быть, звучит это сложно или невыполнимо, но мы считаем, что мы должны стремиться привлекать иностранных инвесторов. Мы видим этот интерес, мы даже видим интерес, на самом деле, со стороны недружественных инвесторов. Люди ищут способ инвестировать в Россию, видят перспективы развития экономики», — сказал замминистра.

Ключевой в привлечении иностранных инвесторов будет работа с дружественными юрисдикциями. «Уж точно для наших дружественных инвесторов мы такие условия создаем и будем дальше создавать. Один из показателей [к которому мы стремимся] — это привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов», — отметил Чебесков.

Привлечение иностранных инвестиций будет проводиться в рамках большого проекта Минфина по удвоению капитализации российского фондового рынка. Ранее такая цель была поставлена президентом Владимиром Путиным. Основным драйвером роста рынка могут стать новые размещения акций (IPO), отметил Чебесков.

«В первую очередь, конечно, мы можем влиять на компании с государственным участием, поэтому здесь у нас будет один из показателей эффективности выход до 2030-го акций компаний с государственным участием на сумму в районе 1 трлн руб.», — заявил замминистра. Не обсуждается какая-то глобальная приватизация, уточнил Чебесков. «Мы говорим о том, что уже целый ряд государственных компаний с точки зрения своей эффективности работы раскрытия информации готовы к тому, чтобы выходить на IPO. И с этими компаниями мы работаем», — пояснил замминистра.

В ключе реализации задач по росту рынка Минфин будет доделывать и принимать ряд законодательных инициатив, «чтобы заработали стимулирующие меры», заключил Чебесков.

Ранее свои предложения по стимулированию роста рынка и выхода компаний на рынки капитала выдвинул Банк России. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка до 2027 года» регулятор предложил давать субсидии компаниям, привлекающим финансирование на рынке капитала. По замыслу ЦБ, субсидии повысят привлекательность привлечения капитала на бирже в сравнении с льготным кредитованием, которое сейчас активно использует бизнес.

До 2022 года иностранные инвесторы активно инвестировали в инструменты российского фондового рынка. По оценке Мосбиржи, доля иностранных институциональных инвесторов во владении российскими акциями в свободном обращении (free-float) достигала 70%. Сейчас из-за контрсанкционных ограничений, инициированных российскими властями и регулятором, почти весь этот пакет заморожен. Только у 2% нерезидентов активы не заблокированы, указывала Мосбиржа в путеводителе для IPO. Доля иностранцев в ОФЗ (облигации госдолга) на 1 августа 2024 года составляла 6,6%. На пике же — в феврале 2020 года — иностранцы владели почти 35% ОФЗ, следует из статистики ЦБ.