Бывший зампред ЦБ назвал главную интригу в экономике в первом квартале

Возможная рецессия в 2026 году может сорвать сбор запланированных налогов, а Минфин столкнется с необходимостью корректировки бюджета, считает экономист Олег Вьюгин. Экс-министр финансов Задорнов считает, что рецессии не будет

Олег Вьюгин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Если экономика России в 2026 году войдет в рецессию, собрать запланированный объем налогов будет невозможно, заявил в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК бывший первый заместитель председателя ЦБ, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его словам, к этому добавляется проблема недобора нефтегазовых доходов из-за курса рубля и ограничений на наращивание экспорта нефти, а также сохраняющегося дисконта к Brent в размере $29.

«То есть еще здесь не добирается большое количество потенциального дохода. Поэтому основная интрига ближайшего квартала — она в том, сможет ли Минфин собирать налоги. Мой прогноз, что в таком количестве, как запланировано, не сможет. И тогда возникнет вопрос, как корректировать бюджет», — пояснил Вьюгин.

По его мнению, поскольку Россия входит в 2026 год с повышенными налогами и высокой процентной ставкой, рецессия «видимо должна случиться».

«Формально по 2025 году цифры по ВВП: 1,6 — первый квартал, 1,4 — второй квартал, 0,6 — третий квартал, ну и четвертый, наверное, получается скорее где-то 1%, и во многом это связано с тем, что в это время были большие выплаты за принятую продукцию ВПК. И там специально Минфин делал заимствование для того, чтобы финансирование это осуществить. Сейчас уже эти факторы, по идее, они отсутствуют. Сейчас, по идее, должна быть рецессия», — объяснил он.

Вьюгин отметил, что неожиданное снижение ставки Центральным банком не стоит воспринимать как «политическое действо». По его словам, в ЦБ четко посчитали и видят, что инфляция находится под контролем, а январский всплеск был налоговым и связан с традиционным пересмотром цен компаниями в начале года.

Экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире Радио РБК заявлял, что оценки о том, что российская экономика выходит за рамки рецессии и может столкнуться с неким вариантом «Великой депрессии» к концу десятилетия, необоснованны. Он подчеркнул, что не ждет ухода в рецессию в 2026 году.

12 февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство допускает дальнейшее замедление экономики России. Восстановление темпов роста, по прогнозу министерства, начнется к концу 2026 года.

13 февраля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что ЦБ теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Международный валютный фонд в январе снизил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 году до 0,8%. При этом в октябре МВФ оптимистичнее смотрел на динамику и прогнозировал показатели для 2026 года выше на 0,2%, для 2027-го — на 0,1%.