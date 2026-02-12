В Альфа-банке оценили прогноз Минэка по замедлению экономики

Экономика России в начале 2026 года столкнется с торможением из-за переноса спроса на конец 2025-го и ужесточения льготной ипотеки, заявила Наталия Орлова из Альфа-банка. При этом январский всплеск инфляции она назвала временным

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

В последние месяцы 2025 года экономика России приближалась к 2% роста, однако начало 2026-го будет «прохладнее»: часть спроса была перенесена на конец прошлого года. Об этом в эфире Радио РБК рассказала руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, в весенние месяцы следует ожидать торможения в обороте розничной торговли и более низких продаж, которые затронут в том числе строительство после ужесточения программы льготной ипотеки.

12 февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики России. Восстановление темпов роста, по его словам, начнется «в лучшем случае» к концу 2026 года. Решетников отметил, что инфляция в России в начале 2026 года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Несмотря на это, он уверен: «Есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

Орлова согласилась с оценкой Решетникова относительно причин роста инфляции в начале года.

«Всплеск январской инфляции выглядит временным. В общем-то, ожидалось, что повышение НДС временно повлияет на цены, но долгосрочно повышение налогов оказывает дезинфляционный эффект. Поэтому, если действительно про горизонт всего года мы думаем, то резерв снижения ставки, безусловно, сохраняется», — отметила она.

По мнению Орловой, восстановление темпов роста экономики будет зависеть от траектории снижения ключевой ставки. Пока наиболее сложным ей видится второй квартал года.

«Возможно, восстановление начнется уже с лета. Это будет зависеть от динамики розничного кредитования. Последние месяцы восстанавливаются быстрее ожидания и спросы на кредиты», — отметила она.

На вопрос о рисках стагфляции Орлова ответила, что суть этого явления в росте безработицы, тогда как в России та находится на исторически низких уровнях.

Стагфляция — это период, в течение которого в экономике одновременно наблюдаются спад производства (стагнация) и устойчивый рост инфляции. Обычно такое состояние сопровождается ростом безработицы.

«Мы действительно можем находиться в ситуации, когда темпы роста будут низкими, а инфляция будет повышенная. Но даже повышенная инфляция, все равно это уже не инфляция уровней предыдущих двух лет. Мы все-таки говорим про темпы роста цен, которые к концу года либо приблизятся к таргету 4–5%, а они однозначно будут не сильно выше этого уровня даже в негативном сценарии», — объяснила Орлова.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин рассказывал, что годовые темпы роста цен, которые наблюдаются последние три месяца, в целом соответствуют октябрьскому прогнозу ЦБ о вкладе повышения НДС в инфляцию. Однако точный эффект от налоговых изменений будет виден по итогам первого квартала, отмечал он. Заботкин считает, что вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию может составить 0,6–0,7 п.п.

Президент России Владимир Путин на совещании 3 февраля также заявлял, что ускорение инфляции в начале 2026 года связано с перенастройкой налоговой системы. По его словам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным.

По оценке Росстата, ВВП России в 2025 году вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Инфляция в России за 2025-й составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года, сообщал Центробанк.