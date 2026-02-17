Мордашов назвал главный вызов для российской экономики

По его словам, главным вызовом является масштаб. Мордашов считает, что для повышения эффективности России нужно большое экономическое пространство, а нынешнего объема экономик дружественных стран для этого недостаточно

Алексей Мордашов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Главным вызовом в сфере экономики для России является масштаб и недостаточное экономическое пространство, заявил бизнесмен, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов на форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в условиях фрагментации рынка Россия заблаговременно создала альтернативную торговую архитектуру, благодаря которой теперь имеет режимы свободной торговли с государствами, где проживают 350 млн человек. Потенциальный рынок при этом может вырасти до 700 млн. Речь идет прежде всего о развивающихся экономиках с устойчивым ростом: Вьетнаме, Иране, Египте, Индонезии, Индии.

Однако, по словам Мордашова, наличие большого рынка само по себе не решает всех проблем, и главным вызовом становится масштаб.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — подчеркнул Мордашов, пояснив, что для развития инвестиционно емких отраслей, таких как аэрокосмос, тяжелое машиностроение или энергетика, критически важна окупаемость вложений.

Нынешнего объема экономик дружественных стран для этого недостаточно, уточнил он. В связи с этим России необходим экономический простор и поиск надежных партнеров в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии для формирования по-настоящему емкого общего рынка.

Он назвал БРИКС привлекательной зоной для сотрудничества, отметив рост ВВП стран объединения в 2025 году (3,4–3,8%) и долю БРИКС в мировом ВВП по ППС (41%). В качестве примера перспективной стратегии Мордашов привел комплексный экспорт, назвав ориентиром в этой области «Росатом».

Вместе с тем Мордашов обозначил спектр проблем, с которыми сталкивается бизнес, среди которых медленное устранение бюрократических барьеров, вызовы для конкурентоспособности местных производителей из-за укрепления рубля, а также необходимость создания собственной финансовой инфраструктуры.

«Сегодня реальность такова, что мир идет по пути фрагментации, но фрагментации, перетекающей в создание блоков. Вот это реальность, с которой мы, очевидно, сталкиваемся. И в этом смысле, несомненно, Китай будет заинтересован в развитии сотрудничества с Россией», — считает Мордашов.

Ранее директор Центра стратегических разработок Павел Смелов в эфире Радио РБК заявил, что основными проблемами для российской экономики в 2026 году станут рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда.

Для выхода из рецессии, считает Смелов, необходимы снижение ключевой ставки и привлечение средств граждан в инфраструктурные проекты. Проблему нехватки низкоквалифицированной рабочей силы, которую раньше закрывали трудовые мигранты, за год не решить, уверен эксперт. Что касается низкой производительности труда, Смелов отметил, что наличие технологий само по себе не решает проблему, важна их эффективная интеграция в производство.