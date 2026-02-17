 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Мордашов назвал главный вызов для российской экономики

По его словам, главным вызовом является масштаб. Мордашов считает, что для повышения эффективности России нужно большое экономическое пространство, а нынешнего объема экономик дружественных стран для этого недостаточно
«Северсталь» CHMF ₽976,2 +0,54% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Главным вызовом в сфере экономики для России является масштаб и недостаточное экономическое пространство, заявил бизнесмен, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов на форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в условиях фрагментации рынка Россия заблаговременно создала альтернативную торговую архитектуру, благодаря которой теперь имеет режимы свободной торговли с государствами, где проживают 350 млн человек. Потенциальный рынок при этом может вырасти до 700 млн. Речь идет прежде всего о развивающихся экономиках с устойчивым ростом: Вьетнаме, Иране, Египте, Индонезии, Индии.

Однако, по словам Мордашова, наличие большого рынка само по себе не решает всех проблем, и главным вызовом становится масштаб.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — подчеркнул Мордашов, пояснив, что для развития инвестиционно емких отраслей, таких как аэрокосмос, тяжелое машиностроение или энергетика, критически важна окупаемость вложений.

Нынешнего объема экономик дружественных стран для этого недостаточно, уточнил он. В связи с этим России необходим экономический простор и поиск надежных партнеров в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии для формирования по-настоящему емкого общего рынка.

Он назвал БРИКС привлекательной зоной для сотрудничества, отметив рост ВВП стран объединения в 2025 году (3,4–3,8%) и долю БРИКС в мировом ВВП по ППС (41%). В качестве примера перспективной стратегии Мордашов привел комплексный экспорт, назвав ориентиром в этой области «Росатом».

Вместе с тем Мордашов обозначил спектр проблем, с которыми сталкивается бизнес, среди которых медленное устранение бюрократических барьеров, вызовы для конкурентоспособности местных производителей из-за укрепления рубля, а также необходимость создания собственной финансовой инфраструктуры.

«Сегодня реальность такова, что мир идет по пути фрагментации, но фрагментации, перетекающей в создание блоков. Вот это реальность, с которой мы, очевидно, сталкиваемся. И в этом смысле, несомненно, Китай будет заинтересован в развитии сотрудничества с Россией», — считает Мордашов.

Директор ЦСР назвал три главных вызова для российской экономики
Экономика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее директор Центра стратегических разработок Павел Смелов в эфире Радио РБК заявил, что основными проблемами для российской экономики в 2026 году станут рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда.

Для выхода из рецессии, считает Смелов, необходимы снижение ключевой ставки и привлечение средств граждан в инфраструктурные проекты. Проблему нехватки низкоквалифицированной рабочей силы, которую раньше закрывали трудовые мигранты, за год не решить, уверен эксперт. Что касается низкой производительности труда, Смелов отметил, что наличие технологий само по себе не решает проблему, важна их эффективная интеграция в производство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Елисова Полина Елисова
экономика России Алексей Мордашов БРИКС
Материалы по теме
Директор ЦСР назвал три главных вызова для российской экономики
Экономика
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года
Экономика
Экс-замглавы ЦБ Китая назвал главные риски для мировой экономики
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Соревнования перенесли из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:04
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция Политика, 15:00
Опубликована полная программа Форума будущих технологий – 2026 Пресс-релиз, 15:00
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна Технологии и медиа, 14:59
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1. Какие функции порадуют владельцев iPhone Life, 14:57
Многие корейцы уверены, что бывшего президента признают виновным Общество, 14:55
В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх Спорт, 14:53
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года Общество, 14:49
HR тратит лишнее: 3 ошибки, которые съедают бюджет компании Образование, 14:47
Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки Общество, 14:46
Когда в России заблокируют иностранные криптобиржи. Мнения экспертов Крипто, 14:42
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду Политика, 14:39
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках Общество, 14:38
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном
РАДИО
 Политика, 14:38