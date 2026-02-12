Задорнов счел смешной оценку о возможной «Великой депрессии» в экономике

Никаких признаков рецессии российской экономики, а тем более «депрессии», нет, по итогам 2026 года она, вероятно, покажет небольшой рост, заявил Михаил Задорнов

Михаил Задорнов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оценки о том, что российская экономика выходит за рамки рецессии и может столкнуться с неким вариантом «Великой депрессии» к концу десятилетия, необоснованны, заявил в эфире Радио РБК экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Это смешно, это вообще слушать смешно. Никаких признаков этого нет, более того, сейчас у нас нет никаких признаков рецессии. То есть экономика находится в позитивной зоне», — сказал Задорнов. Он напомнил, что главный показатель рецессии — снижение экономического роста на протяжении двух кварталов подряд.

Экономист указал, что не ждет ухода в рецессию в 2026 году. «Будет пусть небольшой, видимо меньше 1%, но экономический рост, и Минэкономразвития, видимо, как раз на это ориентируется», — полагает Задорнов. При снижении инфляции и нормализации денежного рынка рост в 2027 году может быть выше, чем в 2026-м, добавил он.

Согласно обзору Минэкономразвития от начала февраля, в декабре 2025 года рост российской экономики составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 0,1% в ноябре. Ведомство оценило рост ВВП в четвертом квартале 2025 года на 1,0% в годовом выражении после роста на 0,6% в третьем квартале. Росстат сообщал, что ВВП России в 2025 году вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Президент Владимир Путин отмечал, что рост оказался ниже, чем в 2023, 2024 годах, пояснив, что «замедление было не просто ожидаемым — оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции». 12 февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство допускает дальнейшее замедление экономики России. Восстановление темпов роста, по его словам, начнется «в лучшем случае» к концу 2026 года. Решетников отметил, что инфляция в России в начале 2026 года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Несмотря на это, он уверен: «Есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

Точку зрения о том, что российская экономика может столкнуться с собственным вариантом «Великой депрессии» к концу десятилетия, озвучил в эфире Радио РБК генеральный директор управляющей компании «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев. «То, что происходит, навевает на мысль, что мы на самом деле входим не в рецессию, не в стагнацию, а в депрессию. У нас будет своя Великая депрессия. Как раз конец 20-х, но с перерывом в век по сравнению с американской, потому что самое страшное — это то, что не были сделаны инвестиции», — заявил он.

Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что восстановление темпов роста экономики будет зависеть от траектории снижения ключевой ставки. «Возможно, восстановление начнется уже с лета. Это будет зависеть от динамики розничного кредитования. Последние месяцы восстанавливаются быстрее ожидания и спросы на кредиты», — отмечала она в эфире Радио РБК.