МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 году до 0,8%, об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованные на сайте организации.
В октябре МВФ оптимистичнее смотрело на динамику и прогнозировало показатели для 2026 года выше на 0,2%, для 2027-го на 0,1%.
МВФ ожидает снижения глобальной инфляции, подчеркивая постепенный характер возвращения к целевому уровню инфляции в США. «Ключевые риски снижения связаны с переоценкой ожиданий в отношении технологий и эскалацией геополитической напряженности», — говорится в заявлении.
Министерство экономического развития России в сентябре 2025 года сообщало, что рост российского ВВП в 2026 году будет на уровне 1,3%, а в 2027 году — 2,8%. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в октябре ухудшил прогноз по росту российской экономики и в 2026 году: с 1,4–1,7% (в сентябре) до 1,2–1,5% (в октябре). В 2027 году, по оценке экономистов центра, рост российского ВВП окажется в диапазоне 1,4–1,7%.
В июле 2025 года пресс-служба Минэкономразвития сообщила РБК, что международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко