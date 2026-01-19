 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Экономика⁠,
0

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

МВФ ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год до 0,8%. В организации понизили оценки на 2026 и 2027 годы по сравнению с октябрьским прогнозом, указав на геополитические риски и неопределенность вокруг технологий
Фото: Bumble Dee / Fotodom / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Fotodom / Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 году до 0,8%, об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованные на сайте организации.

В октябре МВФ оптимистичнее смотрело на динамику и прогнозировало показатели для 2026 года выше на 0,2%, для 2027-го на 0,1%.

МВФ ожидает снижения глобальной инфляции, подчеркивая постепенный характер возвращения к целевому уровню инфляции в США. «Ключевые риски снижения связаны с переоценкой ожиданий в отношении технологий и эскалацией геополитической напряженности», — говорится в заявлении.

МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство экономического развития России в сентябре 2025 года сообщало, что рост российского ВВП в 2026 году будет на уровне 1,3%, а в 2027 году — 2,8%. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в октябре ухудшил прогноз по росту российской экономики и в 2026 году: с 1,4–1,7% (в сентябре) до 1,2–1,5% (в октябре). В 2027 году, по оценке экономистов центра, рост российского ВВП окажется в диапазоне 1,4–1,7%.

В июле 2025 года пресс-служба Минэкономразвития сообщила РБК, что международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
МВФ Россия экономический рост экономика России рост ВВП
