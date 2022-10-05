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Минэкономики оценило экономический потенциал присоединенных территорий

Минэкономики анонсировало создание единой свободной экономической зоны в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Экономический потенциал этих территорий был недооценен украинскими властями, заявил замминистра Сергей Назаров
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Правительство планирует принять федеральный закон о создании единой свободной экономической зоны на всех вновь присоединенных к России территориях с налоговыми льготами и преференциями для инвесторов по аналогии с Крымом и Севастополем. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров (курирует экономическое развитие Крыма и Севастополя), следует из его комментария, поступившего в РБК.

По оценке Назарова, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим потенциалом, который был «серьезно недофинансирован» властями Украины и «требует значительных инвестиций».

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Новые для России территории «являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики», отметил Назаров.

Он также привел «экспертные оценки», согласно которым принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по ряду отраслей. В том числе по металлургии — на 20%, по угольной отрасли — на 6%, по производству зерновых — более чем на 10%, подсолнечника — более чем на 20%. Ожидается, что валовой региональный продукт (ВРП) новых территорий в течение пяти лет достигнет уровня 3 трлн руб.

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Режим свободной экономической зоны в Крыму предусматривает в качестве основных льгот освобождение на десять лет по налогу на прибыль в части зачисляемой в федеральный бюджет, при этом в бюджет региона налог уплачивается по сниженной, но постепенно растущей ставке в размере от 2 до 13,5% (при нельготной текущей ставке 20%). Кроме того, инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет и от уплаты земельного налога на три года, а также им положены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% сроком до окончания срока существования свободной экономической зоны.

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