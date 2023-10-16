Эксперты оценили влияние санкций на инвестиционный потенциал регионов

Инвестиционная привлекательность регионов в 2022 году снизилась на фоне санкций, показал рейтинг агентства «Эксперт РА». Усилились риски для вложений в приграничные регионы и пострадали зеленые проекты

Майкоп, Адыгея (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Инвестиционная привлекательность российских регионов из-за событий 2022 года в среднем ослабла. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», рассчитавшие уровень инвестиционного потенциала для каждого региона страны и медианный индекс. Его значение снизилось до 0,58 пункта с 0,61, которые были зафиксированы в 2020 и в 2021 годах. Обзор агентства есть у РБК.

Эксперты оценивали изменения делового климата по пяти параметрам: обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды. Для каждого из блоков также было рассчитано медианное значение, причем ухудшилось оно только для блока состояния окружающей среды. «На фоне изменившихся макроэкономических и геополитических условий в 2022 году ESG-повестка в регионах подверглась перенастройке. Ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления был отложен», — отметили авторы обзора Татьяна Тирских и Гульназ Галиева.

В «турбулентном» 2022 году сохранить инвестиционный рейтинг на уровне прошлого года удалось половине регионов. При этом четверть регионов улучшили свои позиции, но столько же — их потеряли. Среди последних — западные приграничные регионы: вложения туда стали более рискованными, говорится в обзоре.

В пятерке лидеров (регионы с наивысшим рейтингом) за год сменился один участник. В ней остались Москва, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, а Архангельскую область вытеснил Приморский край.

Как оценивают инвестиционную привлекательность Рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитывает уровень инвестиционной привлекательности регионов по 67 параметрам из пяти блоков. Наибольший вес имеет блок инфраструктурной обеспеченности (40%), на втором месте — социальное развитие (30%). Это объясняется тем, что у инвесторов существенное значение имеет сочетание развитой инфраструктуры и наличия производительной и квалифицированной рабочей силы. Вес остальных блоков составляет по 10%. В числе инфраструктурных факторов (всего их 25) учитывается число пунктов связи, состояние дорог, мощность здравоохранения, количество кредитных организаций и другие. В социальном блоке отслеживаются в том числе оборот торговли и услуг, доходы населения, демографические параметры, уровень безработицы. Экономические ресурсы оцениваются по ВРП на душу населения, числу индивидуальных предпринимателей (ИП), доле теневого сектора, а финансовые — по сбалансированности консолидированного бюджета региона, доле убыточных предприятий. В последнем, «экологическом» блоке рассматриваются качество окружающей среды, объем выбросов. Для расчетов применяются последние годовые статистические данные Росстата, ЦБ, Казначейства, Минфина, МВД, НИФИ. Инвестиционный климат в регионах также оценивает Агентство стратегических инициатив (АСИ) по собственной методике. В прошлом году в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах вошли Москва, Татарстан и Московская область. Этим летом на ПМЭФе агентство представило рейтинг лучших регионов для инвесторов 2023 года. В нем Москва и Татарстан остались на своих позициях, а третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Лидеры и аутсайдеры

Аналитики «Эксперт РА» распределили регионы по трем группам и семи подгруппам по уровню инвестиционной привлекательности. Так, в высшей группе А, которая присваивалась регионам с высоким (A-3), очень высоким (A-2) и наивысшим уровнем (A-1), оказались 25 регионов. В группе B c ранжированием от среднего до умеренно низкого уровня инвестпривлекательности — 45 регионов. Рейтинг C (низкий уровень) получили 15 субъектов.

В категории C за год поменялись два региона: в нее попали Адыгея и Ингушетия, которые сменили Ульяновскую и Саратовскую области. Причем Саратовской области удалось улучшить рейтинг с низшего до высшей группы: региону за 2022 год присвоен уровень А-3. По словам министра инвестиционной политики Саратовской области Александра Марченко (его слова приводятся в докладе), регион провел работу над ошибками, в частности над информационной прозрачностью.

Медианный результат группы А, а также подгрупп B-1 и B-2 в 2022 году просел, отмечается в обзоре. А вот участники двух низших подгрупп (B-3, C), напротив, улучшили средний результат. Это говорит о том, что санкционное давление больше всего подействовало на сильные промышленные регионы с большой долей обрабатывающей промышленности. «Экономическая специализация промышленных регионов стала их уязвимым местом, так как они оказались в зоне риска», — поясняется в докладе. В группе C (куда входят, в частности, ряд национальных республик Северного Кавказа и Сибири) доля промышленных регионов невелика, в результате чего там наблюдался рост медианных значений, поясняет «Эксперт РА».

Ухудшили свои позиции в рейтинге регионы, близкие к зоне военных действий на Украине: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская области. Первые три выбыли из группы А, перейдя в число «середняков», а последняя переместилась из подгруппы A-2 в A-3. «Западные приграничные регионы стали более рискованными для вложения инвестиционного капитала, ухудшились логистические цепочки на фоне ограничения авиасообщения с ними», — объяснили авторы.

РБК направил запросы в пресс-службы правительств Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей, а также в Минэкономразвития России.

Неравномерное развитие

Аналитики «Эксперт РА» указывают на то, что инфраструктура — главный драйвер привлечения инвестиций в регионы — развита неравномерно. В лидерах по инвестиционному потенциалу оказываются регионы с более развитыми сетями автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, торговыми площадями, системой воздушного и городского пассажирского транспорта, информационно-коммуникационной инфраструктурой, социальными учреждениями. В этом году в тройке лучших по инфраструктурной обеспеченности оказались Санкт-Петербург, Владимирская область и Москва, худшие позиции — у Дагестана и Ингушетии.

Не все регионы имеют возможности существенно улучшить инфраструктуру в силу низкой экономической базы и обеспеченности бюджета. Отчасти решить проблему помогают федеральные программы. Среди них — инфраструктурные бюджетные кредиты. В прошлом году был распределен 1 трлн руб. таких кредитов на почти 1 тыс. инфраструктурных проектов между 83 регионами. В текущем году лимит увеличен более чем на 300 млрд руб.

Сохраняются диспропорции и в экономическом развитии регионов, отмечается в обзоре. Это связано с тем, что под натиском санкционного давления тяжелее пришлось экономически развитым регионам, основную долю экономики которых формируют обрабатывающие производства. Так, на последней позиции ренкинга по оценке экономических ресурсов оказалась Липецкая область, по предприятиям которой, в том числе металлургическим, сильно ударили санкции.

Инвесторы по-прежнему охотнее идут в регионы с информационной доступностью и прозрачностью (пример Саратовской области показал важность этого фактора). Однако в трети регионов данному вопросу не уделяют должного внимания, констатируют аналитики. Не первый год наименьшее количество данных, которые можно найти в информационном поле, остается у Чеченской и Удмуртской республик, Калмыкии.

Что будет с инвестициями дальше

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал предприятий вырос на 4–6%, оценивал Росстат. В первом полугодии текущего года положительная динамика сохранилась и прирост составил 7,6% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в 2023 году на 6%: в ведомстве указывали на восстановление частных инвестиций. Кроме того, экономическая активность поддерживается ростом промышленного производства (плюс 3% в январе—августе к тому же периоду предыдущего года).

Острая фаза кризисного 2022 года позади, однако текущий год не менее трудный, пишут аналитики «Эксперта РА». «Глубокая структурная перестройка экономики продолжается, новые вызовы требуют новых решений и серьезных изменений во всех сферах. Инвестпривлекательность регионов зависит от многих факторов, в том числе от геополитической ситуации, которая непредсказуема», — говорится в обзоре.

По прогнозам агентства, медианный уровень инвестиционной привлекательности регионов в 2023 году удастся улучшить до показателя 2021 года. Помешать этому могут санкционное давление и продолжающаяся трансформация экономики. «Продолжают сохраняться экономические и бюджетные риски, в том числе риски, связанные с потерей доходов и ростом дополнительных расходов регионов», — пояснила РБК автор обзора, руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Консолидированные бюджеты регионов в 2022 году были исполнены с агрегированным профицитом в 40 млрд руб., но к концу этого года профицит региональных бюджетов будет снижаться, ожидают в агентстве. «Учитывая санкционное давление, нестабильное геополитическое положение, ухудшение ситуации возможно абсолютно в любых отраслях экономики, что окажет давление на доходную часть бюджетов регионов, и профицитное исполнение бюджетов, скорее всего, сменится на дефицитное», — говорится в докладе.

Впрочем, у регионов есть финансовая подушка безопасности в виде накопленных остатков на счетах. По расчетам АКРА, за восемь месяцев текущего года у регионов сформировался объем остатков, превышающий 4,1 трлн руб. «Конечно, распределение этого объема средств по субъектам крайне неравномерно: например, на Москву приходится более четверти всех средств. Но все же такая ситуация вселяет осторожный оптимизм относительно перспектив роста долговой нагрузки регионов по итогам года», — пояснил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

Директор центра пространственного развития ЦСР Татьяна Караваева ожидает, что в следующем году в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности останутся Москва, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ. По ее словам, инвесторов привлекает развитая инфраструктура и большая ресурсная база. Потенциал улучшения позиций есть у Тюменской, Московской областей и Санкт-Петербурга — эти регионы имеют все шансы попасть в первую пятерку лидеров, полагает она. Среди мер правительства, направленных на развитие инвестиций, эксперт назвала механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и запущенную в 2021 году программу регионального инвестиционного стандарта, которая сейчас реализуется в 85 субъектах.

Инвестиционную привлекательность регионов поможет поддержать развитие ESG-повестки, несмотря на то что многие инициативы в этой сфере были отложены, добавляют в «Эксперт РА». Отчасти развитие зеленых проектов будет вынужденной необходимостью в условиях перестройки торговых потоков и смены географии экспорта. «Экспорт разворачивается с европейских и американских рынков на Китай, Индию и другие азиатские страны, которые сейчас активно развивают направление ESG, вводят стандарты нефинансовой отчетности, рекомендуют компаниям отчитываться по выбросам парниковых газов, разработали «дорожные карты» зеленого развития отдельных отраслей, — говорит старший менеджер консалтинговой компании «НЭО» Татьяна Пушкова. — И они, как целевые рынки сбыта, будут диктовать свои стандарты и нормативы в области зеленой экономики, под которые придется подстраиваться российским компаниям, чтобы быть конкурентоспособными с локальными предприятиями и другими экспортерами».