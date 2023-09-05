Поисковые запросы выявили регионы с разной реакцией бизнеса на кризисы

Эксперты ВШЭ разработали метод оперативной оценки деловой активности на основе анализа поисковых запросов. Он показал, в каких регионах бизнес активнее реагировал на коронавирусный и санкционный кризисы

Фото: Олег Елков / ТАСС

Эксперты Центра исследований структурной политики (ЦИСП) НИУ ВШЭ разработали методику измерения деловой активности в оперативном режиме, в основе которой лежит анализ интенсивности поисковых запросов в интернете. Особенность подхода в том, что замерять настроения бизнеса и населения можно по отдельным регионам или городам. РБК ознакомился с презентацией института о методе наукастинга (от англ. nowcasting — краткосрочное прогнозирование) ожиданий деловой активности населения и бизнес-сообщества.

Проверка методики на прошлых данных (за период 2016–2022 годов) показала, что активнее реагирует на экономические шоки население богатых регионов и регионов с диверсифицированной экономикой, учитывая, что там выше финансовая грамотность и развит поиск информации в разных источниках. В то же время в менее развитых аграрных и сырьевых регионах индексы ожиданий бизнеса практически не колеблются. В них бизнес чаще ориентирован на выживание и пребывает в состоянии «перманентного кризиса», объясняют авторы.

В чем новизна методики

Ожидания деловой активности бизнеса и потребителей исследователи ЦИСП ВШЭ измеряют с помощью анализа запросов по 24 поисковым терминам. Среди них «курс рубля», «ипотека», «ключевая ставка», «инфляция», «криптовалюта», «фондовый рынок», «финансовый кризис» и другие. Отбор перечня терминов исследователи провели в несколько этапов. На первом из них они выгрузили около 9 тыс. новостных сообщений, содержащих слова «ожидания» и/или «неопределенность», с сайта РБК, а после обработки сформировали топ-500 самых часто встречающихся терминов, сопоставили их с числом запросов этих терминов в «Яндексе», отфильтровав контексты по подходящим для целей индекса значениям. Более или менее активную реакцию на шоки показывает интенсивность запросов (она может измеряться за любой период времени), а выборку составляет вся аудитория «Яндекса» — это около 90 млн человек.

Индексы деловой активности и настроений потребителей в России измеряют также Центробанк, ВЦИОМ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Для этого они проводят опросы репрезентативной выборки. Также у ЦБ есть новостной индекс экономической активности на основе анализа новостных сообщений. РБК направил запросы в Банк России и РСПП.

Методика ЦИСП ВШЭ позволяет строить три индекса — индекс ожиданий деловой активности бизнеса, ожиданий населения и сводный индекс ожиданий. Главное отличие индексов ВШЭ в том, что анализировать данные можно на уровне отдельных регионов, в то время как альтернативные индексы формируют картину по всей стране в целом, указывают разработчики. Кроме того, анализировать поисковые запросы дешевле, быстрее и оперативнее, чем проводить опросы, считают они.

«Мы показали, что события на отдельных территориях воспринимаются с разной силой волнений — что-то может пройти незамеченным, а что-то вызывает большее (чем ожидалось) волнение», — пояснила РБК замдиректора ЦИСП ВШЭ Анна Федюнина. С помощью такого индекса можно измерять последствия для региона любого шока, как внешнего, так и внутреннего. Такими шоками могут быть проблемы с градообразующим предприятием, закрытие границ в приграничном регионе или волнения местного бизнеса, приводит примеры эксперт.

Метод анализа поисковых запросов действительно перспективен и уже широко используется для прогнозирования экономических ожиданий в силу относительно низкой трудоемкости, возможности отслеживать как микро-, так и макродинамику, учитывать различия между регионами, прокомментировал завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Однако максимальный эффект этот подход дает только в сочетании с анализом других цифровых следов (здесь много индикаторов, даже такие, как, например, тональность песен, которые мы слушаем), с учетом результатов интервью и фокус-групп, а также мониторинговых и лонгитюдных опросов, — считает он. — Кроме того, нужно учитывать и психологические эффекты, например, когда у людей включаются стратегии совладания (переживания и преодоления стресса. — РБК), и в периоды кризиса пользователи начинают искать в Сети не негативную, а позитивную информацию». Анализ данных поисковых запросов показателен, но реакция людей на шоки сложнее, чем просто паника и ажиотаж: она связана с разными «ментальными моделями экономики», разной уверенностью в своей способности влиять на положение дел и другими факторами, добавляет эксперт.

Мировая практика В США и других западных странах количество поисковых запросов по словам recession (рецессия) и economy (экономика) подскочило в 2008 году во время обвала рынков. Британский центробанк еще в 2011 году сообщал о полезности отслеживания интенсивности поисковых запросов в интернете как индикаторе экономической активности. В 2020 году исследователи из США и Италии опубликовали работу о сконструированном ими индексе Google Recession Index: он использует данные сервиса Google Trends для отслеживания внимания пользователей к словам, связанным с рецессией, в реальном времени.

Реакция регионов на шоки

Проанализировав запросы пользователей в разных регионах в месячной динамике за 2016–2022 годы по предложенной методологии, исследователи выявили, что эффект санкций вызвал больше волнений, чем коронавирус.

В целом реакция на экономические кризисы, санкционный и ковидный, была более ярко выраженной в столицах и промышленно развитых регионах (в том числе в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской областях). Причину этого авторы исследования видят в более высоком уровне финансовой грамотности в таких регионах, более активном поиске информации из разных источников и более энергичном участии в общественной повестке. Соответственно, люди там склонны более активно отвечать на кризисные явления. При этом санкционный кризис ударил больше по финансовым центрам, регионам активного присутствия иностранного бизнеса, а также регионам — экспортерам нефти, показал анализ запросов.

В бедных регионах и тех, где экономика не диверсифицирована (преобладает один сектор, например аграрный или сырьевой), ожидания деловой активности колеблются слабо. Это может свидетельствовать о том, что бизнес здесь ориентирован на выживание и находится в состоянии «перманентного кризиса», поэтому так вяло реагирует на шоки, следует из презентации.

Кризисные явления наиболее больно бьют по крупным, развитым регионам и городам, так как они имеют более тесную связь с глобальной экономикой, подтверждает директор, руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. В таких регионах возникают бюджетные риски, ведь бюджет зачастую зависит от налогов бюджетоформирующих предприятий, и риски, связанные с занятостью в пострадавших отраслях. «В то же время для регионов, чьи бюджеты сильно зависят от федерального центра, не так чувствительны кризисные явления, — рассуждает она. — Уровень безработицы в них более стабилен, чем в развитых, у которых занятость сильно реагирует на изменение экономической ситуации».