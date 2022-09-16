Греф предложил правительству новый подход к господдержке крупных проектов

Глава Сбербанка Герман Греф предложил правительству запустить новый механизм поддержки крупных инвестиций в сфере импортозамещения и инфраструктуры, выяснил РБК. Его суть — распределение льгот, исходя из приоритетности проектов

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На стратегической сессии под председательством главы правительства Михаила Мишустина 30 августа был поднят вопрос о механизмах поддержки крупных инвестиционных проектов. В рамках сессии глава Сбербанка Герман Греф выступил с докладом, в котором предложил запустить новую схему стимулирования капиталовложений, рассказал РБК участник заседания. Информацию подтвердили источник в правительстве и источник, знакомый с обсуждением вопроса.

По их словам, предложенный Грефом механизм предусматривает приоритизацию проектов по уровню важности, которая, в свою очередь, должна определять уровень субсидирования процентной ставки по инвестиционному кредиту и размер банковских гарантий со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ. Речь идет о разделении проектов как минимум на три категории.

«Инвестиции, которые отнесут к приоритету первого уровня, должны получать гарантию или капитальный грант в размере от 70% [от суммы займа], а процентную ставку по кредиту — не выше 1%. Для второго уровня Греф предложил предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%. А для менее приоритетных проектов, которые будут отнесены к третьему уровню, — 5-процентную ставку и 30-процентную гарантию», — рассказал РБК участник мероприятия.

По его словам, такая модель будет прежде всего ориентирована на высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения. «В правительстве есть понимание, что без прямого бюджетного стимулирования и капитального гранта многие проекты не «полетят», — отметил собеседник. Кроме того, льгота будет актуальной и для инфраструктурных строек, которые имеют как никогда высокий приоритет в связи с «разворотом на Восток».

Конкретные критерии отбора проектов еще предстоит определить. Схема, предложенная Грефом, была представлена скорее как пример, требующий проработки, констатировал собеседник РБК в правительстве. Участник совещания допустил, что в случае одобрения данной схемы кабмином отсев будет проходить на основе платформенного решения по типу платформы «Сервис импортозамещения», запущенной Минпромторгом весной 2022 года и помогающей найти товары от надежных поставщиков в России и за рубежом. «Только баланс спроса и предложения помогает понять, какие проекты нужно поддерживать по схеме максимальной гарантии и минимальных ставок», — полагает он.

РБК направил запрос в аппарат правительства и пресс-службу «Сбера». В ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

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Что происходит с инвестициями сегодня

В России действует несколько институтов поддержки крупных инвестиционных проектов. Наиболее масштабная из них — фабрика проектного финансирования, реализуемая ВЭБ.РФ. Она предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд руб., при этом кредиторами помимо ВЭБ.РФ выступает несколько банков одновременно, предоставляя так называемый синдицированный кредит в несколько траншей. Для стимулирования инвестиций в промышленное производство существует специальный инвестиционный контракт (СПИК), который дает регуляторные и налоговые льготы, также применяются модели концессий и государственно-частного партнерства. Кроме того, правительство готовит к рестарту механизм соглашений по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК).

Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал по итогам второго квартала неожиданно увеличились на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% в номинальном, сообщало Минэкономразвития. В разрезе отраслей наибольший вклад внесли обрабатывающая промышленность (главным образом химическая отрасль, металлургия и нефтепереработка), а также добыча полезных ископаемых, транспортировка и строительство. В основном компании вкладывали в здания и сооружения и объекты интеллектуальной собственности.

Но о том, что падение инвестиций только впереди, ранее заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Мы только сейчас входим в спад инвестиций. И пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие», — предупреждал он в августе.

Какие преимущества и риски есть у идеи

Механизм субсидирования процентных ставок по кредитам и предоставления государственных гарантий, предлагаемый главой «Сбера», вполне рационален, полагает проректор РАНХиГС Андрей Марголин. «Сегодня, если государство не будет поддерживать крупные инвестиционные проекты, то, скорее всего, бизнес от них откажется. Поэтому властям надо выбирать — инвестиции с господдержкой или ничего», — отмечает он. Предложенная схема, по его мнению, все равно позволяет государству вернуть вложения за счет налоговых отчислений с проектов в будущем и эффекта экономического мультипликатора в целом.

Для запуска инвестиционного цикла в нынешних условиях участие государства необходимо, однако к жизнеспособности указанной схемы есть вопросы, категоричен заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. «Как и кто будет определять приоритетность проектов? Специальная комиссия? Чиновники? Очевидно, что такая схема чревата большой коррупционной составляющей», — предупреждает эксперт.

Главное условие успешности механизма — профессиональный отбор проектов, уверен и Марголин. «Если критерии отбора и расчет эффективности инвестиций будет проведен непрофессионально, есть риск остаться и без проекта, и без денег», — констатирует он. К числу проектов, которым точно должен быть присвоен первый уровень приоритетности, эксперт отнес инвестиции, обеспечивающие технологический суверенитет России. Например, проекты по производству комплектующих для авиации взамен импортных.