Власти разработают новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в нескольких отраслях. Речь идет о «квазиплановом» режиме и гарантиях спроса, но не о «госплане, который сейчас никому не нужен», говорят источники РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в «квазиплан». Об этом РБК сообщил федеральный чиновник и подтвердил источник, знакомый с инициативой. По их словам, новое поколение импортозамещения будет основано на базе крупных «вытягивающих» проектов (или «проектов-маяков», стратегических инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами).

Создание «длинного плеча» по спросу

Квазиплановый режим планируется распространить, например, на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования, сказал один из источников. «Иначе в нынешних условиях просто не начать производить», — подчеркнул он, добавив, что Минпромторг разработал «линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты, и где государство может создать «длинное плечо» по спросу». По его словам, новую модель предполагается запустить уже осенью этого года.

Организационная модель импортозамещения может быть выстроена следующим образом, говорят источники РБК: у Минпромторга еще до начала военных действий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. Перечень насчитывал более 2 тыс. наименований. В первую очередь, государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, пояснил федеральный чиновник, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, если удастся их найти, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны.

Новая схема импортозамещения не станет всеобъемлющим госпланом, уверяет источник, знакомый с инициативой. По его словам, власти понимают, что он сейчас никому не нужен. Кроме того, введение полноценного госплана в принципе невозможно, так как он предполагает, что все средства производства принадлежат государству. Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», заявлял ранее вице-премьер-министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С финансовой точки зрения модель будет работать по принципам кластеров. Минпромторг и Минфин собрали набор преференций, таких как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, СПИК», — указал чиновник.

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Модель работы кластеров сейчас тоже подвергается корректировкам. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Владимир Путин поручил правительству к осени представить новые параметры их финансирования, налогообложения, поддержки производства на ранней стадии, упрощенного администрирования и создания механизмов гарантированного спроса на инновационную продукцию. В частности, речь идет о льготных кредитах по ставке не выше 7%, субсидировании покупки готовой продукции, полном отсутствии проверок.

В Минфине переадресовали вопросы РБК в Минпромторг. Там на запрос не ответили.

Борьба с неопределенностью для бизнеса

В нормальной ситуации государство не должно вмешиваться в операционную деятельность предприятий, так как это нарушает равновесие спроса и предложения, упраздняет конкуренцию, полагает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако нынешнее положение можно назвать форс-мажорным. По данным опросов промышленных предприятий, на первом месте среди факторов, мешающих производственной деятельности сегодня, — неопределенность экономической ситуации, причем она лидирует с огромным отрывом.

«Бизнес не понимает, что делать, и как планировать работу на будущее. Поэтому Минпромторг прав в своем желании разработать четкий план поддержки и некоторого регулирования импортозамещения, особенно в высокотехнологичных отраслях с высокой зависимостью от зарубежных поставок», — отмечает Остапкович.

Однако, по его мнению, государству нельзя контролировать цены и создавать планы по выпуску — вмешательство должно быть деликатным и, по возможности, кратковременным.

В условиях санкционного давления государству важно, чтобы экономика гарантировала обеспечение его текущих интересов, говорит вице-президент, руководитель направления «пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева. Выбор для перевода в «квазиплановый» режим таких отраслей, как судостроение, авиационная промышленность и фармацевтика, является вполне очевидным, однако этот перечень стоило бы дополнить лесной промышленностью и микроэлектроникой. Государству важно воздержаться от подмены рыночных механизмов регулирования, полагает она.

Для создания «длинного спроса» наиболее эффективны офсетные контракты — механизм, который активно применяется на уровне регионов, говорит Караваева. В частности, в Москве в рамках него осуществляется закупка медицинских товаров и продуктов. Фактически, речь идет об инвестициях в обмен на гарантированные закупки, пояснял суть офсетного контракта мэр столицы Сергей Собянин.