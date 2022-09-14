Правительство разморозит механизм для привлечения ₽14 трлн

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). До перезапуска Минэк должен заключить соглашение с ВЭБ как уполномоченной организацией

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит возобновить заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил кабмин. Этот режим для привлечения инвестиций был заморожен в апреле в связи с подготовкой нормативной базы. Механизм СЗПК предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности для инвесторов. С его помощью власти планируют привлечь в экономику 14 трлн руб. к 2024 году, говорил ранее вице-премьер Андрей Белоусов.

В июне этого года были приняты поправки в закон о СЗПК, а также изменения в Налоговый кодекс, которые усовершенствовали инвестрежим. В частности, были уточнены условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора, регионы получили право подготовки заключений на инвестпроекты, а также были урегулированы правила предоставления налоговых вычетов компаниям, подписавшим СЗПК. После этого в августе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в правительство внесены постановления, принятие которых завершит формирование нормативной базы. По его словам, заключение новых соглашений может начаться уже в сентябре.

Однако до полноценного возобновления режима Минэк должен подписать соглашение с ВЭБ.РФ как уполномоченной организацией, которая будет оценивать заявки по инвестпроектам и мониторить их реализацию, сообщили РБК в министерстве.

О том, что функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК планируется передать ВЭБу, по крайней мере пока, Андрей Белоусов говорил в декабре не совещании по трансформации механизма, писал РБК.

Сам текст постановления, подготовленного в целях реализации поправок в закон о СЗПК, будет опубликован в ближайшие дни, сообщили в правительстве. Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, которая есть в распоряжении РБК, документ отрегулирует в том числе порядок заключения соглашений в рамках частной и публичной проектной инициативы, а также особенности раскрытия информации о бенефициарах организации, реализующей проект. Кроме того, в постановлении предлагается привлекать к процессам заключения, изменения и прекращения соглашений ВЭБ.РФ, а также другие кредитные организации, финансирующие инвестпроекты по СЗПК, для которых должны быть установлены критерии отбора.