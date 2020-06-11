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Финансы ,  
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США увеличивается быстрыми темпами, в среднем на $1 трлн каждый месяц. Это происходит в связи с необходимостью выделять бюджетные средства на поддержку экономики, пострадавшей от эпидемии
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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.

На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн). По данным сервиса US Debt Clock, за последние несколько дней он увеличился еще примерно на $4 млрд. Таким образом, госдолг в расчете на каждого гражданина США составляет порядка $79 тыс.

Как отмечает Fox News, госдолг США в последние месяцы растет рекордными темпами из-за затрат федерального правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Согласно данным, опубликованным Минфином США, 7 апреля государственный долг превысил $24 трлн. Меньше чем через месяц, 5 мая, он достиг уже $25 трлн.

Одновременно с начала бюджетного года дефицит бюджета США составил $1,88 трлн. Это уже выше рекордного годового показателя дефицита бюджета страны, установленного в период мирового финансового кризиса в 2009 году ($1,4 трлн). По прогнозам бюджетного управления конгресса, по итогам 2020 бюджетного года дефицит бюджета составит $3,4 трлн. Газета The Washington Post оценивала возможный дефицит бюджета США к концу года с учетом реализации всех мер поддержки в $4 трлн.

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Экономика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Рост госдолга и дефицита бюджета США происходит на фоне решения Белого дома о выделении $2,2 трлн для поддержки предприятий и граждан. Часть денег направлена на прямые выплаты гражданам: люди с доходом менее $75 тыс. получат чек на $1,2 тыс., семьи с детьми получат по $500 на каждого ребенка. Часть средств будет направлена тем, кто лишился работы. Помимо этого в пакете предусмотрены меры по поддержке предприятий и отраслей экономики.

В России на фоне кризиса также обсуждается возможность увеличения госдолга с целью получения средств на поддержку экономики. Глава ВТБ Андрей Костин в начале мая предлагал правительству увеличить размер заимствований до 6 трлн руб. (около $79,5 млрд) для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы. Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: госдолг США, бюджет США, экономика США
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