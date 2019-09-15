Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

Минэнергетики США готово принять меры для стабилизации рынка нефти после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии с помощью выделения стратегических резервов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
По данным агентства, министр энергетики Рик Перри поручил начать работу вместе с парижским Международным энергетическим агентством (МЭА) «над доступными вариантами коллективных действий в случае необходимости».
Ранее МЭА сообщило в Twitter, что поддерживает связь с властями Саудовской Аравии и другими крупными нефтедобывающими странами. «На данный момент рынки хорошо снабжены запасами нефти», — отмечается в сообщении.
Накануне, 14 сентября, объекты нефтяной Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии подверглись атаке десяти дронов. Среди них установка подготовки нефти, которую компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации нефти».