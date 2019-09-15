Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

Минэнергетики США готово принять меры для стабилизации рынка нефти после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии с помощью выделения стратегических резервов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

По данным агентства, министр энергетики Рик Перри поручил начать работу вместе с парижским Международным энергетическим агентством (МЭА) «над доступными вариантами коллективных действий в случае необходимости».

Ранее МЭА сообщило в Twitter, что поддерживает связь с властями Саудовской Аравии и другими крупными нефтедобывающими странами. «На данный момент рынки хорошо снабжены запасами нефти», — отмечается в сообщении.

Накануне, 14 сентября, объекты нефтяной Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии подверглись атаке десяти дронов. Среди них установка подготовки нефти, которую компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации нефти».