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Минтруд назвал регион России с самой высокой безработицей

Минтруд назвал Ингушетию регионом с самым высоким уровнем безработицы — 27%
Глава ведомства призвал не только создавать рабочие места и производства в Ингушетии, но и уделить внимание проблеме теневой занятости
Магас,&nbsp;Республика Ингушетия
Магас, Республика Ингушетия (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Уровень безработицы в Ингушетии достиг 27%, это самый высокий показатель среди всех регионов России, такие данные привел министр труда Антон Котяков на ПМЭФ.

Он пояснил, что для решения проблемы следует, помимо создания новых производств и рабочих мест, бороться с теневой занятостью. «В любом случае придется формировать инструменты государственной политики таким образом, чтобы они стимулировали людей к официальной занятости», — отметил Котяков.

Безработица в России находится на исторически низком уровне, не трудоустроены около 2,5 млн человек, в центрах занятости зарегистрированы 520 тыс. человек, такую статистику чиновник приводил ранее. По данным правительства, уровень безработицы в России, вычисленный по методологии Международной организации труда, в апреле обновил исторический минимум и достиг 3,3%.

Опрошенные РБК эксперты назвали в числе причин низкой безработицы демографическую яму 1990-х (превышение показателей смертности над рождаемостью, естественная убыль населения), сверхсмертность населения вследствие пандемии, а также мобилизацию осенью 2022 года и массовый уход на контрактную службу.

Президент Владимир Путин признал, что «по многим направлениям просто не хватает рабочих рук». Министр экономического развития Максим Решетников предложил привлекать «молодежь, мамочек, людей с ограниченными возможностями», а РПЦ утвердила молитву для поиска работы.

«Летом мы увидим еще более низкие показатели [безработицы]», — пообещал помощник президента Максим Орешкин.

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