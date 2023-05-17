В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

Среди новых богослужебных текстов, которые утвердил Синод РПЦ, оказалось и молебное пение о поиске работы. В него включена молитва о поиске работы. Новые тексты предназначены для общецерковного употребления на богослужениях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Синод Русской православной церкви утвердил ряд новых богослужебных текстов, в том числе молебное пение по случаю поиска работы, сообщается на сайте Московского патриархата.

Всего было утверждено «к общецерковному богослужебному употреблению» четыре новых текста:

молебное пение святому страстотерпцу царевичу Алексию о страждущих гемофилией;

молебное пение по случаю поиска работы;

тропарь и кондак преподобномученику Никанору, архимандриту Перервинскому;

тропарь, кондак и молитва священномученику Владимиру Панькину.

Чин молебного пения о поиске работы включает в себя молитву со следующим текстом:

«Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

15 мая 2023 года РПЦ сообщила, что президент Владимир Путин решил передать икону «Троица», написанную иконописцем Андреем Рублевым, Русской православной церкви.



«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении. Икона хранилась в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что решение передать икону было принято из «гуманитарных соображений». «Икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих», — пояснил он.



Песков заверил, что решение было скоординировано с теми, «с кем было необходимо», отвечая на вопрос, советовался ли глава государства с культурным сообществом.