Орешкин назвал Силуанова, Набиуллину и Решетникова «медицинской бригадой»

Максим Орешкин (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и глава Центробанка Эльвира Набиуллина — «медицинская бригада» по спасению экономики. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Силуанов назвал бюджет сложным инструментом созидания и источником разрушения одновременно. Он объяснил, что масштабная поддержка экономики может быть только временной, иначе дисбаланс приведет к инфляции, снижению доходов населения и уровня жизни.

«Поэтому лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести», — подчеркнул Силуанов.

Набиуллина, в свою очередь, не смогла ответить на вопрос, в какой момент лекарство превращается в наркотик. Она посоветовала оценивать ситуацию в экономике с учетом благополучия россиян, назвала устойчивость финансовой системы безусловной ценностью, призвала переориентировать производство на внутренний рынок.

Решетников указал на необходимость создания хороших условий для российского бизнеса, который будет занимать ниши ушедших западных компаний. Он также рассказал, что Минэкономразвития скоро улучшит прогноз.

Западные страны ввели с конца февраля несколько пакетов санкций против России. Силуанов говорил, что под заморозку попало порядка $300 млрд, то есть почти половина золотовалютных резервов России.

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Минэкономразвития прогнозировало рост цен в России к концу года на 17,5%. По данным ведомства, ВВП упадет на 7,8%, а в следующем году — на 0,7%. Кроме того, Решетников предупреждал о риске роста безработицы в том случае, если кризис затянется и предприятия начнут сокращать сотрудников.

