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Экономика ,  
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Белоусов назвал три сценария трансформации российской экономики

По мнению вице-премьера Белоусова, наиболее вероятный путь экономики страны — это привычный для России сценарий ситуационного реагирования. Остальные два — это мобилизационная экономика и путь реформ
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал три возможных сценария трансформации российской экономики. Первый и, по мнению Белоусова, наименее вероятный — это мобилизационная экономика. Вице-премьер считает, что такой путь будет означать «страдания миллионов людей». «Мы готовы заплатить данную цену за то, чтобы куда-то прорваться?» — задался он вопросом.

Второй сценарий — это путь реформ, который подразумевает изменение правил жизни в разных областях. По словам Белоусова, это «половина правды», а другая включает еще «изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит». «И это часто является одним из самых главных факторов, который убивает реформы», — отметил он.

Вице-премьер полагает, что России удалось «более-менее интенсивно» провести реформы в первой половине 2000-х годов, в том числе благодаря сильному движению в элитах: «Они поняли, что страна находится действительно на самом краю, что уже начинается распад. Чеченская война, очень хорошо это показала, что вот еще полшага — и все. А дальше куда? И тогда возник консенсус».

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Третий, наиболее вероятный путь российской экономики — это сценарий ситуационного реагирования. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что «что-то идет не так», и мы вот в этом «что-то не так» начинаем что-то менять», — пояснил Белоусов.

Вице-премьер подчеркнул, что этот сценарий отличается от второго: есть изменения, но это не является реформами. «Происходит подстраивание, и система двигается. Может, это не очень эффективный путь, но зато в социальном плане он самый безопасный, потому что он позволяет все время выдерживать баланс», — считает Белоусов. Кроме того, добавил он, такому сценарию гарантирована сильная социально-политическая поддержка, «если не возникает каких-то нарастающих угроз и проблем для общества в целом».

В конце мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что время тактических решений для российской экономики, которые принимались после введения западных санкций, подходит к концу, и необходимо вырабатывать стратегические решения. В этот период российская экономика будет остро нуждаться в финансовых ресурсах, банкам в условиях санкций также нужна будет поддержка.

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Минэкономразвития заложило в сценарий двухлетнюю рецессию
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Министр финансов России Антон Силуанов, оценивая в середине мая последствия ограничений, заявил, что быстро преодолеть их не получится и экономика не может не реагировать на ситуацию, но в итоге с ними справится. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году — на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%.

Экономисты, опрошенные НИУ ВШЭ, считают, что санкции будут отнимать у темпов роста ВВП России в долгосрочной перспективе — до 2030 года — 1–1,5% ежегодно; при этом динамика доходов населения будет хуже, чем динамика ВВП, поскольку общие издержки экономики будут расти, вытесняя издержки на труд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов экономика России Экономика

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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