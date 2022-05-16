В ООН предупредили о риске для 90% украинцев оказаться в нищете

По оценке Программы развития ООН, затяжной конфликт сведет на нет все успехи развития Украины за последние 20 лет. Ранее глава Минфина страны Марченко отмечал, что спад украинского ВВП ожидается на уровне более 40% за год

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).

«По первоначальным оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете, а также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — сообщили в этой организации.

Там указали, что правительство страны заявило о разрушении инфраструктуры «по меньшей мере на $100 млрд». «Половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности», — сказано в сообщении.

ПРООН призвала оказывать Украине не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».

Глава Минфина Украины Сергей Марченко 14 мая в интервью The Economist указал, что экономике страны будет тяжело выдержать длительный конфликт. По словам Марченко, каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП, в целом в 2022 году ВВП, по оценке министра, может упасть на 44% (Всемирный банк прогнозирует спад ВВП на 45%).

Как считает Марченко, если российская спецоперация затянется еще на 3–4 месяца, украинским властям придется принять болезненные меры для спасения экономики: повысить налоги, пересмотреть затраты и даже пойти на национализацию некоторых предприятий. Министр поблагодарил МВФ, США и ЕС за оказываемую помощь, однако издание указывает, что во втором квартале этого года Украина получила гранты на общую сумму около $4,5 млрд при дефиците бюджета в $15 млрд.

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая говорил, что по окончании боевых действий стране потребуется около $600 млрд для восстановления экономики. Такую же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он также указывал, что сейчас Киеву необходимо от $4 млрд до 5 млрд в месяц, а Зеленский называл сумму в $7 млрд.