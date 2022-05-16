В ООН предупредили о риске для 90% украинцев оказаться в нищете
На Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).
«По первоначальным оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете, а также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — сообщили в этой организации.
Там указали, что правительство страны заявило о разрушении инфраструктуры «по меньшей мере на $100 млрд». «Половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности», — сказано в сообщении.
ПРООН призвала оказывать Украине не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».
Глава Минфина Украины Сергей Марченко 14 мая в интервью The Economist указал, что экономике страны будет тяжело выдержать длительный конфликт. По словам Марченко, каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП, в целом в 2022 году ВВП, по оценке министра, может упасть на 44% (Всемирный банк прогнозирует спад ВВП на 45%).
Как считает Марченко, если российская спецоперация затянется еще на 3–4 месяца, украинским властям придется принять болезненные меры для спасения экономики: повысить налоги, пересмотреть затраты и даже пойти на национализацию некоторых предприятий. Министр поблагодарил МВФ, США и ЕС за оказываемую помощь, однако издание указывает, что во втором квартале этого года Украина получила гранты на общую сумму около $4,5 млрд при дефиците бюджета в $15 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая говорил, что по окончании боевых действий стране потребуется около $600 млрд для восстановления экономики. Такую же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он также указывал, что сейчас Киеву необходимо от $4 млрд до 5 млрд в месяц, а Зеленский называл сумму в $7 млрд.