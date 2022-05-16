В ООН предупредили о риске для 90% украинцев оказаться в нищете

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 15:55
ФХР на «удовлетворительно» оценила работу Жамнова в сборной по итогам ОИ Спорт, 17:30
Военные опровергли переброску техники из Ленобласти к границе Финляндии Политика, 17:30
Немецкий регулятор заявил о заполненности хранилищ газом более чем на 40% Экономика, 17:29
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Минфин сообщил о сокращении ФНБ на ₽2 трлн за месяц Экономика, 17:22
Фабио Капелло назвал Мбаппе будущим мадридского «Реала» Спорт, 17:20
Генсек ОДКБ заявил, что отправка сил организации на Украину не обсужалась Политика, 17:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada Бизнес, 17:11
Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам перешла в биатлон Спорт, 17:04
Суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов» Бизнес, 17:02
Неизвестные «заминировали» самолет «Роскосмоса» Технологии и медиа, 16:58
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 16:58
В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта Политика, 16:56
Экономика ,  
0 

В ООН предупредили о риске для 90% украинцев оказаться в нищете

По оценке Программы развития ООН, затяжной конфликт сведет на нет все успехи развития Украины за последние 20 лет. Ранее глава Минфина страны Марченко отмечал, что спад украинского ВВП ожидается на уровне более 40% за год
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

На Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).

«По первоначальным оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете, а также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — сообщили в этой организации.

Там указали, что правительство страны заявило о разрушении инфраструктуры «по меньшей мере на $100 млрд». «Половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности», — сказано в сообщении.

ПРООН призвала оказывать Украине не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».

ВЭФ описал пять сценариев влияния конфликта на Украине на торговлю
Экономика
Фото:David McNew / Getty Images

Глава Минфина Украины Сергей Марченко 14 мая в интервью The Economist указал, что экономике страны будет тяжело выдержать длительный конфликт. По словам Марченко, каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП, в целом в 2022 году ВВП, по оценке министра, может упасть на 44% (Всемирный банк прогнозирует спад ВВП на 45%).

Как считает Марченко, если российская спецоперация затянется еще на 3–4 месяца, украинским властям придется принять болезненные меры для спасения экономики: повысить налоги, пересмотреть затраты и даже пойти на национализацию некоторых предприятий. Министр поблагодарил МВФ, США и ЕС за оказываемую помощь, однако издание указывает, что во втором квартале этого года Украина получила гранты на общую сумму около $4,5 млрд при дефиците бюджета в $15 млрд.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Instacart Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы

Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России
Экономика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая говорил, что по окончании боевых действий стране потребуется около $600 млрд для восстановления экономики. Такую же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он также указывал, что сейчас Киеву необходимо от $4 млрд до 5 млрд в месяц, а Зеленский называл сумму в $7 млрд.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
ООН Украина бедность Военная операция на Украине
Материалы по теме
ЕБРР ухудшил прогноз спада экономики Украины до 30%
Экономика
Билл Гейтс предупредил об экономическом спаде из-за событий на Украине
Экономика
Путин назвал «промотанное приданое» причиной бедности Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter