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В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

В мае ставка пошлины на экспортируемую из России нефть сократится на 87% и опустится до минимума — менее $1 за баррель
BRENT BR-5.20 $28,39 +3,12%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg. (Ранее Bloomberg называл согласие Россию на новую сделку «болезненной уступкой».) По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания.

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней цены Urals в течение месяца — с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19,00075, а тонна — $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит $6,8 за тонну Urals или примерно $0,93 за баррель.

В апреле размер пошлины составляет $52 за тонну или $7,12 за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка сократится на 87%.

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В то же время ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с $5,2 до $1 за тонну ($0,137 за баррель), а льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется нулевой.

В мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд, следует из данных Минфина, что частично будет скомпенсировано поступлениями по демпферному механизму (доплаты нефтяников в бюджет при низких ценах на нефть) — порядка $1 млрд. По данным Минфина, в марте нефтяные компании выплатили в бюджет по демпферному механизму 10,5 млрд руб.

Указывая на низкие цены на физических рынках нефти (в начале апреля стоимость барреля Urals на рынке Северо-Западной Европы падала до $10,54, в середине месяца она составляет менее $17), Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких доходов от нефти «и после мая».

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При цене Urals в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз, примерно до 240 млрд руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения: в 2019 году эти налоги принесли бюджету 6,8 трлн руб., или около 35% доходов.

Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что апрель 2020 года может стать худшим месяцем в истории мировой нефтяной индустрии и войти в анналы как «Черный апрель».

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9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). На фоне новой сделки, которая вступит в силу в мае, цена барреля Brent поднималась до $36,4, однако затем вновь снизилась. 16 апреля стоимость барреля Brent варьируется в диапазоне $27-29.

Авторы: Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Теги: Bloomberg, нефть, экспортные пошлины
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