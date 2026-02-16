Директор ЦСР назвал три главных вызова для российской экономики

Директор ЦСР Павел Смелов обозначил главные вызовы экономики в 2026 году: рецессия, дефицит кадров и низкая производительность. По его словам, для выхода на рост нужны снижение ключевой ставки и частные инвестиции в инфраструктуру

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда станут основными проблемами для российской экономики в 2026 году, заявил в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Ключевой вопрос, по его словам, — когда именно начнется рецессия: в первом или втором квартале, и сможет ли экономика преодолеть спад, выйдя хотя бы на минимальный рост к концу года. «Мы же видим с вами уже по данным статистики, что большинство отраслей промышленного производства уже показывают падение. И просто есть еще импульс старых инвестиций», — констатировал эксперт. Ранее экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире Радио РБК говорил, что признаков рецессии в России нет.

Для выхода из рецессии, считает Смелов, необходимо снижение ключевой ставки и привлечение средств граждан в инфраструктурные проекты. В качестве примера он привел механизм коллективных инвестиций в гостиничные комплексы, когда частные инвесторы фактически становятся совладельцами номеров и получают дивиденды.

Отдельный вызов — кадровый голод. Проблему нехватки низкоквалифицированной рабочей силы, которую раньше закрывали трудовые мигранты, за год не решить, уверен эксперт. Укрепление рубля сделало российский рынок труда менее привлекательным для иностранцев. «Зарплата у нас сохранилась на том же уровне в рублевом эквиваленте, и уже соотношение не совсем интересное для иностранцев», — пояснил Смелов.

Кроме того, демографическая ситуация также не дает быстрых решений: даже при эффективных мерах поддержки рождаемости вырастить нового работника за год невозможно. При этом, по оценке эксперта, существующие меры властей хотя и не переломили негативный тренд, но заметно замедлили падение.

«Самый главный показатель — это суммарный коэффициент рождаемости, количество детей, рожденных на одну женщину. Сейчас у нас цель — достичь его хотя бы 1,75. Сейчас, если я не ошибаюсь, 1,37», — привел данные Смелов.

Третий фактор — производительность труда. Здесь эксперт ожидает возвращения на российский рынок значительного числа иностранных компаний к концу года. Однако наличие технологий само по себе не решает проблему, важна их эффективная интеграция в производство, отметил он.

«Мой любимый фактор, когда мы приходим на предприятие и общаемся с ними по производительности труда. «Почему у вас вот так вот выстроен конвейер?» «Ну, исторически так сложилось. Вот он уже 40 лет так стоит, но мы его не меняем». Хотя перестановка пары станков позволила бы увеличить выпуск на 20%», — рассказал Смелов.

По оценке Росстата, ВВП России в 2025 году вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Промышленное производство в 2025 году увеличилось на 1,3%. Президент Владимир Путин отмечал, что рост оказался ниже, чем в 2023, 2024 годах, пояснив, что «замедление было не просто ожидаемым — оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции».

Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики России, восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года, говорил министр Максим Решетников.